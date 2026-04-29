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Amazon ha presentato Connect Talent , un sistema di colloqui automatizzati che gestisce recruiting in modo autonomo.

, un sistema di colloqui automatizzati che gestisce recruiting in modo autonomo. L'azienda definisce la filosofia humorphism come un design che adatta l'IA al comportamento umano per interazioni più naturali.

La tecnologia promette efficienza per assunzioni su larga scala ma solleva timori su perdita di posti e ruolo umano.

Un colloquio di lavoro senza un essere umano dall’altra parte. Amazon lo chiama progresso, tanto da aver presentato al mondo Connect Talent, un software che conduce colloqui in modo autonomo, ventiquattro ore su ventiquattro, senza mai stancarsi e senza mai assumere nessuno che non abbia già superato specifici criteri.

La stessa azienda che ha tagliato circa decine di migliaia di posti di lavoro ha battezzato questa filosofia humorphism: un’intelligenza artificiale che si adatta agli esseri umani, dice Amazon. Ma che sostituisce gli esseri umani, dicono i numeri.

L’annuncio di Amazon

Ma facciamo un passo indietro, al momento della presentazione. Come riportano Reuters e BigGo Finance, Amazon ha scelto San Francisco per mostrare al mondo quello che considera il prossimo salto nell’automazione aziendale: due nuovi strumenti basati sull’intelligenza artificiale, Connect Talent e Connect Decisions, annunciati durante un evento in cui erano presenti il CEO di AWS Matt Garman e diversi dirigenti di OpenAI.

Come accennavamo all’inizio, però, l’annuncio arriva in un momento di grande tensione narrativa per l’azienda. Da un lato, Amazon ha eliminato circa 30.000 posti di lavoro corporate dall’ottobre precedente, collegando esplicitamente una parte di quei tagli ai guadagni ottenuti grazie all’IA. Dall’altro, si presenta sul mercato con una presentata come un approccio che mette l’essere umano al centro dell’interazione con la macchina.

Che cos’è l’humorphism?

Sì, ma in cosa consiste davvero questa filosofia? Il termine è un neologismo coniato internamente da Amazon e presentato da Colleen Aubrey, VP senior di AWS per le soluzioni di IA applicata, come la risposta aziendale a una domanda molto specifica: come si traduce il comportamento umano nel lavoro in un prodotto tecnologico?

La risposta, secondo Amazon, è un approccio di design che punta a fare in modo che l’IA si adatti alle persone, e non il contrario. Un’intelligenza artificiale che impara il linguaggio, i ritmi e le dinamiche del lavoro umano, invece di costringere le persone ad adattarsi a interfacce rigide e meccaniche.

Nella pratica, l’humorphism si traduce in una serie di scelte progettuali che riguardano il tono, la naturalezza delle interazioni vocali e la capacità del sistema di modulare la propria risposta in base al contesto, dunque non è difficile leggersvi funzione strategica, oltre che tecnica.

Amazon sta proponendo automazione a un settore che ha paura dell’automazione, e ha bisogno di un vocabolario che ammorbidisca quella paura. Dare un nome filosofico a un software che elimina il colloquio umano è una scelta di comunicazione prima ancora che di ingegneria. Il confine tra design centrato sull’uomo e operazione di marketing rimane, per ora, volutamente sfumato.

Come funzionano i colloqui?

Connect Talent è il prodotto che più di ogni altro incarna la rottura con il modello tradizionale di selezione del personale. Il software è in grado di gestire l’intero processo di recruiting in modo autonomo: individua i candidati, li sottopone a uno screening iniziale e conduce i colloqui tramite interazione vocale guidata dall’IA, operando ventiquattro ore su ventiquattro, sette giorni su sette, senza alcun intervento umano.

Non manca però la trasparenza: i candidati verranno informati del fatto che stanno interagendo con un’intelligenza artificiale e non con un selezionatore in carne e ossa. Si tratta di una scelta che Amazon presenta come un elemento di correttezza nei confronti dei candidati, ma che solleva anche una domanda implicita: quanto cambia la performance di un candidato sapendo di parlare con una macchina? E quanto pesa quel fattore nella valutazione finale?

Il target principale di Connect Talent sono le aziende che devono gestire assunzioni stagionali su larga scala, come i retailer durante il periodo natalizio. L’obiettivo dichiarato è ridurre drasticamente i tempi di selezione in contesti dove la velocità è determinante e il volume di candidature rende umanamente impossibile gestire ogni colloquio in modo tradizionale.

Gli impatti sul mondo del lavoro

Inutile dire che il settore più direttamente esposto da questa “nuova” tecnologia è quello delle risorse umane, e in particolare le figure che si occupano di recruiting operativo. I selezionatori che gestiscono colloqui di primo livello, screening telefonici e valutazioni iniziali dei candidati sono esattamente il tipo di profilo che Connect Talent è progettato per sostituire.

La domanda che rimane aperta riguarda fino a che punto l’automazione si fermerà, e se il ruolo umano nel processo di selezione si ridurrà a una validazione finale di decisioni già prese dall’algoritmo. Il quadro, poi, si allarga se si considera il contesto competitivo: Alphabet, Microsoft, OpenAI e Anthropic stanno tutti spingendo nella stessa direzione, ciascuno con i propri agenti AI per il mondo enterprise.

Siamo di fronte a una trasformazione strutturale del mercato del lavoro che non riguarda più solo le mansioni ripetitive o manifatturiere, ma inizia a toccare funzioni cognitive, relazionali e gestionali. L’humorphism di Amazon è, in questo senso, molto più di un nome: è il tentativo di raccontare questa transizione come un miglioramento, in un momento in cui i numeri raccontano ancora un’altra storia.