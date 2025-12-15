Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Amazon ha introdotto l'intelligenza artificiale nell'app Kindle con una nuova funzione che permette al lettore di sfruttare un vero e proprio assistente

In sintesi

Amazon ha introdotto Ask this Book, una nuova funzione AI dell’app Kindle che consente agli utenti di porre domande sul libro in lettura e ottenere risposte contestualizzate e senza spoiler.

Al momento la funzione è disponibile solo negli Stati Uniti, su iOS e per libri in lingua inglese, ma in futuro dovrebbe arrivare anche su altre piattaforme e supportare nuove lingue.

Amazon integra l’intelligenza artificiale in una nuova funzione dell’app Kindle, potenzialmente interessante ma da valutare con attenzione. L’applicazione in questione, per il momento solo su iOS ma in futuro (probabilmente) anche in altre versioni, è ora in grado di rispondere alle domande degli utenti sul libro che stanno leggendo. In questo modo, l’AI diventa un assistente sempre a disposizione del lettore.

Come si usa la nuova funzione su Kindle

La nuova funzione dell’app di Kindle che utilizza l’intelligenza artificiale si chiama Ask this Book. Il funzionamento è molto semplice: l’AI diventa un vero e proprio assistente e può rispondere alle domande dell’utente relative al libro che sta leggendo, ad esempio chiarendo alcuni aspetti della trama o dei personaggi o ancora approfondendo delle tematiche che vengono trattate nel libro.

L’intelligenza artificiale è in grado, inoltre, di offrire risposte contestualizzate e, soprattutto, senza spoiler (verificando quanto l’utente ha già letto). Per attivare l’AI è sufficiente evidenziare una porzione del testo, per cui si vuole fare una domanda, e poi scegliere tra le domande suggerite o digitarne una.

A questo punto, l’intelligenza artificiale fornirà una risposta e l’utente potrà chiedere chiarimenti o porre altre domande, dando il via a una vera e propria conversazione, come avviene con i chatbot. Le domande possono essere di qualsiasi tipo, permettendo al lettore un approfondimento immediato del contenuto del libro.

Questa funzione è ricca di potenzialità e può adattarsi anche a libri che non sono di narrativa, permettendo all’utente di sfruttare l’intelligenza artificiale per ottenere maggiori informazioni in merito a un determinato argomento.

Quando arrivano l’assistente AI di Amazon

La nuova funzione AI svelata da Amazon è disponibile, per il momento, solo negli Stati Uniti e, come detto, solo per l’app disponibile su iOS. Da segnalare, inoltre, che l’intelligenza artificiale è in grado di offrire risposte solo per i testi in lingua inglese. Si tratta, è evidente, di un primo passo verso un’estensione del servizio. In futuro, infatti, Ask this Book dovrebbe arrivare anche su altre piattaforme e dovrebbe supportare anche altre lingue. Ne sapremo di più a breve anche se, molto probabilmente, bisognerà attendere il 2026 per registrare un’estensione del servizio AI di Amazon.