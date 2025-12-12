Amazon, 86% di sconto sullo smartwach unisex con chiamate Bluetooth

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Cerchi uno smartwatch completo a un prezzo sorprendente? Oggi su Amazon trovi un’offerta davvero interessante: questo modello è proposto con uno sconto dell’86%. Al polso risulta leggero e comodo, con un’ampia dotazione di funzioni utili nella vita di tutti i giorni: dalle chiamate Bluetooth al monitoraggio della salute, passando per il fitness e le notifiche. L’esperienza d’uso è immediata e scorrevole, con un display piacevole da consultare e una gestione semplice tramite app.

Il valore dell’offerta è rafforzato da un set di strumenti ricco e ben bilanciato: tracking attività, sonno e parametri chiave, oltre a un’ottima autonomia che rende il wearable affidabile anche nelle giornate più intense. Un dispositivo pratico e dal rapporto qualità/prezzo molto convincente, ideale per sport, lavoro e tempo libero.

Smartwatch Uomo Donna: prezzo, offerta e sconto Amazon

Il prezzo dell’offerta è di 18,04€, con uno sconto dell’86% sul prezzo di listino. Un’occasione perfetta per portarsi a casa un orologio con funzioni smart senza spendere una fortuna. L’acquisto è disponibile direttamente su Amazon al link in alto.

Se cerchi un wearable essenziale ma ricco di funzioni utili, questa proposta rappresenta una soluzione dal costo estremamente accessibile, in grado di coprire sia l’uso quotidiano sia l’attività sportiva.

Smartwatch Uomo Donna: le caratteristiche tecniche

Il dispositivo integra Bluetooth 5.4 per connessioni più stabili e reattive, con compatibilità estesa con Android e iOS. Supporta le chiamate Bluetooth e offre notifiche e comandi rapidi, mantenendo consumi contenuti.

Lo schermo HD da 1,91 pollici è un touchscreen reattivo e ben visibile; il design è ultraleggero (circa 30 g) con cinturino in morbido silicone. Non mancano i dettagli di personalizzazione, con oltre 200 quadranti disponibili via app. Per lo sport trovi 112+ modalità e la resistenza all’acqua IP68, così da allenarti senza pensieri tra sudore e pioggia.

Sul fronte salute sono presenti cardiofrequenzimetro, monitoraggio SpO2, analisi del sonno e promemoria dedicati al benessere, utili per mantenere buone abitudini quotidiane. L’autonomia arriva fino a 7 giorni con uso tipico e può estendersi in modalità risparmio; la ricarica rapida completa impiega circa 1,5 ore e bastano 10 minuti per ottenere diverse ore di utilizzo. Un set di funzioni che, a questo prezzo, lo rende un compagno versatile per tutto il giorno.

