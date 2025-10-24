Amazon, 80% di sconto sullo smartphone Blackview con Android 15

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Smartphone 5G con display ampio, batteria da 5000mAh e funzioni AI. Prestazioni fluide e memoria espandibile: scopri l’offerta Amazon e perché conviene.

Se cerchi uno smartphone completo e pronto per il quotidiano, lo smartphone 5G Blackview è in offerta su Amazon grazie a un coupon che regala uno sconto quasi dell’80%. La proposta punta su un utilizzo fluido, reattività generale e un’ottima autonomia, con un ampio display che rende più piacevole navigazione, streaming e social. La struttura è curata e pratica, mentre l’esperienza d’uso risulta scattante sia nelle app che nelle attività di tutti i giorni. Scopri tutti i dettagli e l’offerta attiva a questo link diretto Amazon.

Blackview Smartphone 5G: prezzo, offerta e sconto Amazon

L’offerta Amazon per questo smartphone 5G Blackview propone il dispositivo a metà prezzo, grazie a un coupon attivabile sulla pagina prodotto. Un buono che porta questo telefono moderno con connettività 5G 300€, al quale può essere aggiunto un ulteriore sconto di 170€, che porta il prezzo finale a 129,99€. Se stai cercando un nuovo smartphone per lavoro, studio o intrattenimento, questa proposta si posiziona bene nella fascia mid-range con specifiche di rilievo.

Blackview Smartphone 5G: le caratteristiche tecniche

Il cuore del Blackview Smartphone 5G è il chip Unisoc T8100, pensato per garantire buone performance quotidiane e connettività 5G. La memoria è generosa: fino a 24GB di RAM (8GB + 16GB di espansione) per multitasking fluido e 128GB di archiviazione espandibili fino a 2TB via TF, così da portare con te foto, video e app senza compromessi.

Il display da 6,88" HD con refresh rate a 120Hz offre scorrimenti più fluidi nei feed e un’esperienza visiva piacevole anche sotto la luce diretta grazie a una luminosità fino a 450 nit. Sul fronte autonomia, la batteria da 5000mAh assicura lunghe sessioni d’uso; è presente la ricarica rapida 18W (nota: caricabatterie non incluso). Il software è aggiornato a Android 15 con un avanzato sistema di raffreddamento per mantenere temperature sotto controllo in streaming, gaming e multitasking.

Non manca una dotazione completa: Dual SIM 5G, NFC per pagamenti e accessi, supporto OTG, Face ID e sensore di impronte. Il comparto fotografico include una posteriore AI da 16MP e una frontale da 8MP, con modalità Notte, Ritratto, Pro, slow motion, panorama, time-lapse e adesivi AR. Il design con modulo camera ottagonale e retro testurizzato aggiunge carattere e grip. Completano il quadro una suite di funzioni AI per chat, creatività e produttività, oltre a 24 mesi di garanzia e supporto tecnico a vita.

