Amazon, 73% di sconto sullo smartwatch unisex con monitoraggio h24

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Chiamate Bluetooth, 140 sport, monitoraggio h24 e IP68: lo smartwatch unisex oggi è in forte sconto su Amazon. Scopri i dettagli dell’offerta.

Amazon

Cerchi uno smartwatch unisex versatile e facile da usare? Lo Smartwatch Uomo Donna è oggi in forte promozione su Amazon con uno sconto del 73%. Tra i suoi punti di forza spiccano le chiamate Bluetooth direttamente dal polso, il monitoraggio di attività e salute, una buona resistenza all’acqua e un’autonomia che copre più giorni d’uso tipico. La sincronizzazione con Android e iOS è rapida e intuitiva e le 140+ modalità sportive lo rendono adatto tanto al fitness quanto alla routine quotidiana.

Se vuoi approfittare dell’offerta, ecco il link diretto ad Amazon. Il taglio di prezzo lo rende un acquisto molto appetibile per chi desidera un wearable completo senza spendere troppo.

Smartwatch Uomo Donna

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Smartwatch Uomo Donna: prezzo, offerta e sconto Amazon

Su Amazon lo trovi a 39,99€ con uno sconto del 73%, per un risparmio di circa 108€ rispetto al prezzo di listino. Parliamo di un ribasso deciso che posiziona questo modello tra le proposte più interessanti nella fascia economica, mantenendo un profilo completo nelle funzioni essenziali.

Il prezzo attuale è particolarmente competitivo per chi desidera un wearable capace di gestire chiamate al polso e monitorare attività e parametri chiave, senza rinunciare alla semplicità d’uso. Per tutti i dettagli e la disponibilità aggiornata puoi fare riferimento alla pagina Amazon del prodotto.

Smartwatch Uomo Donna

Smartwatch Uomo Donna: le caratteristiche tecniche

Questo modello integra chiamate Bluetooth con risposta diretta dal polso: basta un tocco per parlare, così resti sempre raggiungibile mentre lavori o ti alleni. Per lo sport offre 140+ modalità, tra cui 12 discipline professionali, con sensori e algoritmi dedicati per analizzare i progressi in modo chiaro.

La componente salute è curata dal monitoraggio h24 del battito cardiaco, basato su algoritmi con supporto AI e tecnologia a infrarossi, insieme a funzioni come contapassi, analisi del sonno e rilevazioni SpO2. La resistenza all’acqua IP68 con indicazione 5 ATM, testata su 200 cicli di pressione, e oltre 10 modalità acquatiche lo rendono adatto anche ad attività in piscina e in condizioni meteo avverse.

Non manca l’autonomia: fino a 14 giorni di uso tipico con ricarica magnetica rapida. La connettività Bluetooth 5.3 assicura stabilità e velocità nella sincronizzazione, mentre la compatibilità copre Android 5.0+ e iOS 9.0+. Il display da 1,85" garantisce una buona leggibilità delle informazioni, dal tracking sportivo alle notifiche, per un’esperienza pratica e immediata al polso.

Smartwatch Uomo Donna