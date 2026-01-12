Amazon, 73% di sconto da non perdere sugli auricolari bluetooth HiFi

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Se cerchi auricolari versatili per musica e chiamate, ecco un’offerta da prendere al volo: Donerton W90 è in promozione su Amazon con sconto del 73%. Il modello punta su una connessione stabile e immediata, un audio nitido con bassi convincenti e conversazioni chiare grazie alla riduzione del rumore. L’autonomia è prolungata con supporto della custodia e un comodo display LED per tenere d’occhio la carica; in più sono leggeri, confortevoli e resistenti a sudore e pioggia, con controlli touch intuitivi.

Per approfittarne, visita la pagina dedicata su Amazon e metti nel carrello il modello in offerta a 23,99€. Un’opzione pratica e tascabile per allenamento e lavoro quotidiano, con connessione stabile e comandi reattivi.

Donerton W90: prezzo, offerta e sconto Amazon

La promo su Amazon porta il prezzo a 23,99€, con uno sconto del 73%. In termini pratici, il ribasso corrisponde a un risparmio di circa 65 euro rispetto al costo pieno. Per tutti i dettagli aggiornati e per completare l’acquisto, fai riferimento alla pagina prodotto.

In aggiunta al prezzo aggressivo, la dotazione è centrata sulle esigenze quotidiane: custodia con display LED e autonomia complessiva fino a 50 ore rendono l’offerta particolarmente interessante per chi cerca true wireless affidabili e facili da usare.

Donerton W90: le caratteristiche tecniche

Basate su Bluetooth 5.4, le Donerton W90 si accoppiano automaticamente all’apertura della custodia e offrono un raggio di utilizzo fino a 15 metri, con supporto ai profili HFP, HSP, A2DP e AVRCP. I driver da 13 mm con diaframma composito lavorano per un suono HiFi bilanciato, mentre la tecnologia ENC con 4 microfoni attenua efficacemente i rumori ambientali, migliorando la nitidezza delle chiamate.

L’autonomia arriva a 6–8 ore con una singola carica, con oltre 40 ore aggiuntive grazie alla custodia; il display LED mostra con precisione la carica residua di auricolari e case. Il design ergonomico e il peso di circa 3 g per auricolare favoriscono comodità prolungata, mentre la protezione IP7 li rende adatti a pioggia, sudore e schizzi.

I controlli touch consentono di gestire volume, tracce e chiamate, oltre ad attivare rapidamente l’assistente. La compatibilità è ampia con smartphone e laptop iOS e Android, anche di generazioni precedenti. Un set di funzioni completo che combina connettività aggiornata, microfoni multipli e praticità d’uso.

