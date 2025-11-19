Amazon, 70% di sconto sulla cassa bluetooth con lunga autonomia

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Speaker 20W con 20 ore, IP7, Bluetooth 5.4 e luci RGB: scopri l’offerta con forte sconto e le funzioni ideali per musica indoor e outdoor

Amazon

Se cerchi una cassa Bluetooth portatile pratica e divertente, la cassa bluetooth portatile da 20W della Dotn oggi è protagonista di uno sconto del 70% su Amazon ed è proposta a 29,99€. Vai all’offerta diretta.

olpisce per il suono equilibrato con volume deciso, le luci RGB che seguono la musica e l’impermeabilità IP7 che la rende adatta anche in ambienti umidi. La connessione è immediata e stabile, la batteria assicura ascolto prolungato e c’è anche il microfono per le chiamate in vivavoce.

Cassa Bluetooth Portatile della Dotn

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Cassa Bluetooth Portatile 20W: prezzo, offerta e sconto Amazon

Occasione da cogliere al volo: su Amazon la cassa bluetooth portatile da 20W della Dotn è in offerta a 29,99€ con uno sconto del 70%. Un prezzo particolarmente allettante per portare ovunque musica e intrattenimento con dimensioni compatte e un’esperienza d’ascolto convincente.

Cassa Bluetooth Portatile della Dotn

Cassa Bluetooth Portatile 20W: le caratteristiche tecniche

Il cuore del dispositivo è un sistema da 20W con tecnologia DSP che offre bassi pieni, medi ricchi e alti nitidi. Le 3 modalità EQ permettono di modellare il suono in base ai gusti, mentre le luci RGB dinamiche sincronizzate con la musica creano un effetto scenico sorprendente. Il design è cilindrico e rivestito in tessuto resistente; grazie al Supporto TWS puoi abbinare due unità per un vero effetto stereo.

La connettività è affidata al Bluetooth 5.4 con riconnessione automatica e ampia compatibilità con smartphone, tablet e laptop. L’impermeabilità IP7 consente l’uso in spiaggia, in giardino o in doccia, mentre la batteria offre fino a 20 ore di riproduzione e si ricarica rapidamente via USB-C. Completano la dotazione i controlli touch e il microfono integrato per chiamate chiare. Disponibile nella colorazione Blue.

Cassa Bluetooth Portatile della Dotn