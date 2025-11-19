Libero
OFFERTE

Amazon, 70% di sconto sulla cassa bluetooth con lunga autonomia

Speaker 20W con 20 ore, IP7, Bluetooth 5.4 e luci RGB: scopri l’offerta con forte sconto e le funzioni ideali per musica indoor e outdoor

Pubblicato:

Foto di Libero Tecnologia

Libero Tecnologia

Redazione

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Amazon, 70% di sconto sulla cassa bluetooth con lunga autonomia Amazon

Se cerchi una cassa Bluetooth portatile pratica e divertente, la cassa bluetooth portatile da 20W della Dotn oggi è protagonista di uno sconto del 70% su Amazon ed è proposta a 29,99€. Vai all’offerta diretta.

olpisce per il suono equilibrato con volume deciso, le luci RGB che seguono la musica e l’impermeabilità IP7 che la rende adatta anche in ambienti umidi. La connessione è immediata e stabile, la batteria assicura ascolto prolungato e c’è anche il microfono per le chiamate in vivavoce.

Cassa Bluetooth Portatile della Dotn

Cassa Bluetooth Portatile della Dotn

29,99 €99,99 € -70,00 € (70%)

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Scopri le nostre offerte su Telegram

Cassa Bluetooth Portatile 20W: prezzo, offerta e sconto Amazon

Occasione da cogliere al volo: su Amazon la cassa bluetooth portatile da 20W della Dotn è in offerta a 29,99€ con uno sconto del 70%. Un prezzo particolarmente allettante per portare ovunque musica e intrattenimento con dimensioni compatte e un’esperienza d’ascolto convincente.

Cassa Bluetooth Portatile della Dotn

Cassa Bluetooth Portatile della Dotn

29,99 €99,99 € -70,00 € (70%)

Cassa Bluetooth Portatile 20W: le caratteristiche tecniche

Il cuore del dispositivo è un sistema da 20W con tecnologia DSP che offre bassi pieni, medi ricchi e alti nitidi. Le 3 modalità EQ permettono di modellare il suono in base ai gusti, mentre le luci RGB dinamiche sincronizzate con la musica creano un effetto scenico sorprendente. Il design è cilindrico e rivestito in tessuto resistente; grazie al Supporto TWS puoi abbinare due unità per un vero effetto stereo.

La connettività è affidata al Bluetooth 5.4 con riconnessione automatica e ampia compatibilità con smartphone, tablet e laptop. L’impermeabilità IP7 consente l’uso in spiaggia, in giardino o in doccia, mentre la batteria offre fino a 20 ore di riproduzione e si ricarica rapidamente via USB-C. Completano la dotazione i controlli touch e il microfono integrato per chiamate chiare. Disponibile nella colorazione Blue.

Cassa Bluetooth Portatile della Dotn

Cassa Bluetooth Portatile della Dotn

29,99 €99,99 € -70,00 € (70%)

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Ti suggeriamo

NH Collection Paris Ponthieu Champs-Élysées

Ti potrebbero interessare

I più letti di Libero Tecnologia

Le migliori occasioni scelte per te

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963