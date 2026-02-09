Amazon, 68% di sconto e prezzo crollato sulla potente cassa bluetooth

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Suono potente con TWS, IPX7, Bluetooth 5.4 e luci RGB: la cassa TIMU è al centro di una promo con grande sconto e coupon disponibile.

Se cerchi una cassa Bluetooth portatile capace di unire volume deciso, bassi presenti e un suono nitido, TIMU Cassa Bluetooth Portatile è la proposta del momento. Grazie allo sconto del 68% su Amazon, l’offerta è particolarmente allettante e puoi raggiungere subito la pagina prodotto dal link diretto. Oltre alla qualità sonora, spiccano la connessione immediata e stabile, un’autonomia prolungata e un design robusto ma facile da portare con te. Le luci RGB aggiungono atmosfera, mentre l’accoppiamento stereo TWS consente di raddoppiare l’impatto nelle feste o in casa.

TIMU Cassa Bluetooth Portatile: prezzo, offerta e sconto Amazon

In questo momento TIMU Cassa Bluetooth Portatile è proposta a 39,99€ con uno sconto del 68%. Tradotto: risparmi circa 85 euro rispetto al prezzo di listino. In pagina è disponibile anche un coupon da 10€ che può migliorare ulteriormente il vantaggio economico.

Si tratta di un prezzo molto competitivo per uno speaker portatile con funzioni complete, ideale sia per l’uso in casa sia per le uscite all’aperto grazie alla sua costruzione robusta e alla grande versatilità.

TIMU Cassa Bluetooth Portatile: le caratteristiche tecniche

Questo speaker punta su un audio corposo grazie a driver da 55 mm e all’elaborazione DSP, con medi chiari e bassi energici adatti anche ad ambienti ampi. La modalità TWS consente di collegare due unità per un vero effetto stereo, mentre le 3 modalità EQ permettono di adattare il suono ai tuoi gusti.

La certificazione IPX7 e la scocca rinforzata lo rendono pronto a spiaggia, piscina e attività outdoor. L’autonomia è di lunga durata e può aumentare disattivando le luci; la batteria da 4000 mAh si ricarica rapidamente con il cavo incluso.

La connettività aggiornata a Bluetooth 5.4 garantisce pairing veloce e stabile, con ampia compatibilità con smartphone, tablet e laptop. A completare la dotazione ci sono lo slot TF/SD e l’ingresso AUX per fonti cablate. Le luci RGB offrono diverse modalità per creare atmosfera, mentre il formato compatto (circa 10 × 10 × 10 cm) in nero facilita il trasporto.

