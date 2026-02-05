Libero
OFFERTE

Amazon, 64% di sconto sul frullatore Haier per smoothie e ghiaccio

Frullatore con programmi Ice Crush e Smoothie, caraffa in vetro 1,7 L e autopulizia: l’Haier I‑Master Serie 5 è oggi in forte sconto su Amazon.

Pubblicato:

Foto di Libero Tecnologia

Libero Tecnologia

Redazione

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Amazon, 64% di sconto sul frullatore Haier per smoothie e ghiaccio Amazon

Occasione da prendere al volo per chi vuole un frullatore potente e pratico per ogni preparazione: su Amazon il Haier I-Master Serie 5 è in sconto del 64%. Questo modello si distingue per la rapidità con cui trasforma anche ingredienti impegnativi come ghiaccio, frutta congelata e frutta secca, risultando ideale per smoothie, vellutate e salse. Il design è curato e solido, l’uso è intuitivo grazie ai programmi automatici e la pulizia quotidiana è semplificata dalla funzione di autopulizia, rapida ed efficace. In cucina è una scelta intelligente: versatile, stabile e piacevole da usare ogni giorno.

Haier I-Master Serie 5

Haier I-Master Serie 5

69,00 €189,99 € -120,99 € (64%)

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Scopri le nostre offerte su Telegram

Haier I-Master Serie 5: prezzo, offerta e sconto Amazon

Il Haier I-Master Serie 5 è proposto a 69,00€ con uno sconto del 64%. Considerando la riduzione applicata, il risparmio è di circa 123€ rispetto al prezzo di listino. Un taglio di prezzo notevole per portarsi a casa un frullatore completo e affidabile. L’offerta è attiva ora su Amazon.

Haier I-Master Serie 5

Haier I-Master Serie 5

69,00 €189,99 € -120,99 € (64%)

Haier I-Master Serie 5: le caratteristiche tecniche

Il Haier I-Master Serie 5 punta su praticità e risultati rapidi: offre 3 programmi automatici dedicati (Ice crushing, Smoothies e Autoclean in 30 secondi), così scegli la funzione e fa tutto da sé. Le 6 lame lavorano ingredienti morbidi e duri per ottenere la consistenza desiderata, mentre la dotazione include una caraffa in vetro da 1,7 L per le preparazioni di tutti i giorni e una Personal Jug da 0,6 L per porzioni individuali e uso portatile. Le parti rimovibili sono lavabili anche in lavastoviglie e il meccanismo di sicurezza avvia la frullatura solo quando caraffa e coperchio sono posizionati correttamente.

Sotto il cofano c’è un motore da 1200 W che garantisce potenza e velocità, con velocità regolabili per adattarsi a ricette diverse. Il modello (HBL5B2 011) è in colore Nero, con dimensioni pari a 17,31 x 19,44 x 43,09 cm e un peso di 4,65 kg; funziona a 220 V e resta compatto sul piano lavoro. In sintesi, un frullatore curato nei materiali, versatile e pronto a tutto: dal ghiaccio tritato agli smoothie cremosi, fino alla pulizia veloce a fine uso.

Haier I-Master Serie 5

Haier I-Master Serie 5

69,00 €189,99 € -120,99 € (64%)

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Ti suggeriamo

Ti potrebbero interessare

I più letti di Libero Tecnologia

Le migliori occasioni scelte per te

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963