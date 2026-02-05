Amazon, 64% di sconto sul frullatore Haier per smoothie e ghiaccio

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Frullatore con programmi Ice Crush e Smoothie, caraffa in vetro 1,7 L e autopulizia: l’Haier I‑Master Serie 5 è oggi in forte sconto su Amazon.

Occasione da prendere al volo per chi vuole un frullatore potente e pratico per ogni preparazione: su Amazon il Haier I-Master Serie 5 è in sconto del 64%. Questo modello si distingue per la rapidità con cui trasforma anche ingredienti impegnativi come ghiaccio, frutta congelata e frutta secca, risultando ideale per smoothie, vellutate e salse. Il design è curato e solido, l’uso è intuitivo grazie ai programmi automatici e la pulizia quotidiana è semplificata dalla funzione di autopulizia, rapida ed efficace. In cucina è una scelta intelligente: versatile, stabile e piacevole da usare ogni giorno.

Haier I-Master Serie 5: prezzo, offerta e sconto Amazon

Il Haier I-Master Serie 5 è proposto a 69,00€ con uno sconto del 64%. Considerando la riduzione applicata, il risparmio è di circa 123€ rispetto al prezzo di listino. Un taglio di prezzo notevole per portarsi a casa un frullatore completo e affidabile. L’offerta è attiva ora su Amazon.

Haier I-Master Serie 5: le caratteristiche tecniche

Il Haier I-Master Serie 5 punta su praticità e risultati rapidi: offre 3 programmi automatici dedicati (Ice crushing, Smoothies e Autoclean in 30 secondi), così scegli la funzione e fa tutto da sé. Le 6 lame lavorano ingredienti morbidi e duri per ottenere la consistenza desiderata, mentre la dotazione include una caraffa in vetro da 1,7 L per le preparazioni di tutti i giorni e una Personal Jug da 0,6 L per porzioni individuali e uso portatile. Le parti rimovibili sono lavabili anche in lavastoviglie e il meccanismo di sicurezza avvia la frullatura solo quando caraffa e coperchio sono posizionati correttamente.

Sotto il cofano c’è un motore da 1200 W che garantisce potenza e velocità, con velocità regolabili per adattarsi a ricette diverse. Il modello (HBL5B2 011) è in colore Nero, con dimensioni pari a 17,31 x 19,44 x 43,09 cm e un peso di 4,65 kg; funziona a 220 V e resta compatto sul piano lavoro. In sintesi, un frullatore curato nei materiali, versatile e pronto a tutto: dal ghiaccio tritato agli smoothie cremosi, fino alla pulizia veloce a fine uso.

