Amazon, 57% di sconto sulla friggitrice ad aria con doppio cestello

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Doppio cestello, finestra Vizion e 10 preset: la Tower T17100 oggi è in forte sconto al 57% su Amazon. Scopri la promo e perché conviene.

Amazon

L’offerta di oggi su Amazon riguarda la Tower T17100, una friggitrice ad aria con doppio cestello e finestra Vizion pensata per semplificare la cucina quotidiana. Grazie allo sconto del 57%, è l’occasione giusta per chi cerca praticità e risultati rapidi con meno olio. L’esperienza d’uso è immediata: gestione intuitiva dal pannello touch, controllo a vista della cottura e pulizia veloce dei componenti.

Versatile nelle preparazioni di tutti i giorni — dalle patatine alle carni — offre una resa convincente e tempi contenuti, con la possibilità di affinare programmi e tempi in base alle proprie abitudini.

Tower T17100

Tower T17100: prezzo, offerta e sconto Amazon

Su Amazon la Tower T17100 è proposta a 64,99 €, con uno sconto del 57% che si traduce in un risparmio di circa 86 € rispetto al prezzo di listino. Un ribasso importante che rende questa friggitrice ad aria una scelta particolarmente conveniente nella sua categoria.

Seleziona l'offerta dalla pagina Amazon per verificare disponibilità e tempi di consegna in tempo reale.

Tower T17100: le caratteristiche tecniche

La Tower T17100 adotta la tecnologia Vortx, che fa circolare rapidamente l’aria calda per ottenere cibi croccanti usando pochissimo olio. Il doppio cestello permette di preparare pietanze diverse in contemporanea, mentre la finestra Vizion consente di monitorare la cottura senza interromperla.

Il pannello di controllo digitale integra 10 preimpostazioni one‑touch per le principali modalità (frittura ad aria, forno, arrosto, grill), così da avviare le ricette con un tocco. La capacità complessiva è di 9 litri e la potenza raggiunge 2600 W, per un riscaldamento rapido e uniforme anche con carichi importanti.

Non mancano spegnimento automatico, timer e controllo della temperatura; il corpo in acciaio inossidabile dal design nero assicura solidità e stile. Le dimensioni sono 36 × 40 × 32 cm con peso di 8,5 kg: stabile sul piano di lavoro e semplice da gestire nelle operazioni quotidiane.

In sintesi, una soluzione completa che unisce visibilità durante la cottura, flessibilità del doppio vano e facilità d’uso, oggi proposta con un taglio di prezzo davvero allettante.

