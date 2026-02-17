Libero
OFFERTE

Amazon, 51% di sconto sulle telecamere interne con visione notturna

Arlo Essential 2 per interni in 2K con visione notturna, audio a due vie e privacy shutter. Scopri la promo con sconto del 51% su Amazon.

Pubblicato:

Foto di Libero Tecnologia

Libero Tecnologia

Redazione

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Amazon, 51% di sconto sulle telecamere interne con visione notturna Amazon

Offerta imperdibile per le telecamere interne Arlo Essential 2: oggi sono proposte con uno sconto del 51% su Amazon. Un set che punta su semplicità d’uso, design discreto e funzioni intelligenti: installazione guidata via app, video 2K nitidi anche al buio grazie alla visione notturna, audio bidirezionale e notifiche tempestive quando viene rilevato un movimento. Ideali per tenere d’occhio casa, bimbi e animali con un approccio pratico e affidabile.

La privacy è al centro dell’esperienza grazie al copriobiettivo automatico che oscura la lente quando la telecamera è disattivata. Inoltre, la prova inclusa di Arlo Secure consente di testare rilevamenti avanzati e funzioni cloud. Scopri tutti i dettagli dell’offerta e verifica disponibilità direttamente su Amazon: vai all’offerta.

Arlo Essential 2

Arlo Essential 2

86,53 €179,99 € -93,46 € (52%)

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Scopri le nostre offerte su Telegram

Arlo Essential 2: prezzo, offerta e sconto Amazon

Su Amazon le Arlo Essential 2 sono disponibili a 87,51€, con uno sconto del 51% rispetto al prezzo precedente. In pratica, risparmi circa 91 euro sul bundle, ottenendo due unità pronte all’uso per la sorveglianza domestica.

Il rapporto qualità/prezzo è particolarmente interessante considerando dotazioni e funzioni smart incluse nella confezione da 2. Verifica sempre la disponibilità e i dettagli dell’offerta sulla pagina prodotto.

Arlo Essential 2

Arlo Essential 2

86,53 €179,99 € -93,46 € (52%)

Arlo Essential 2: le caratteristiche tecniche

Le Arlo Essential 2 sono telecamere cablate per interni con risoluzione 2K (1440p) e visione notturna in bianco e nero fino a 7 metri. L’angolo di visione di 130° offre un campo ampio, mentre lo zoom 12x aiuta a mettere a fuoco dettagli importanti. La connettività avviene su Wi‑Fi 2,4 GHz e lo streaming raggiunge i 24 fps.

Dal punto di vista della sicurezza e della praticità spiccano l’audio bidirezionale, il sensore di movimento e la sirena integrata per l’allarme. Il copriobiettivo automatico garantisce privacy totale quando la telecamera è inattiva. L’ecosistema è aperto: integrazione con Amazon Alexa, Assistente Google e IFTTT per scenari domotici flessibili.

Senza abbonamento hai live view, rilevamento movimento fino a 7 m e audio a due vie; con Arlo Secure (prova inclusa) puoi sbloccare rilevamenti avanzati per persone, animali, veicoli e pacchi, con notifiche personalizzabili e zone di attività. In confezione trovi 2 telecamere, 2 alimentatori e i kit per il montaggio a parete; il design in policarbonato è leggero e discreto (3,6 × 4,7 × 9,7 cm circa). Inoltre, la garanzia di 2 anni e la partnership con Verisure ne attestano l’affidabilità nel tempo.

Arlo Essential 2

Arlo Essential 2

86,53 €179,99 € -93,46 € (52%)

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Ti suggeriamo

Gatti Seregno

Ti potrebbero interessare

I più letti di Libero Tecnologia

Le migliori occasioni scelte per te

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963