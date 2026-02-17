Amazon, 51% di sconto sulle telecamere interne con visione notturna

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Offerta imperdibile per le telecamere interne Arlo Essential 2: oggi sono proposte con uno sconto del 51% su Amazon. Un set che punta su semplicità d’uso, design discreto e funzioni intelligenti: installazione guidata via app, video 2K nitidi anche al buio grazie alla visione notturna, audio bidirezionale e notifiche tempestive quando viene rilevato un movimento. Ideali per tenere d’occhio casa, bimbi e animali con un approccio pratico e affidabile.

La privacy è al centro dell’esperienza grazie al copriobiettivo automatico che oscura la lente quando la telecamera è disattivata. Inoltre, la prova inclusa di Arlo Secure consente di testare rilevamenti avanzati e funzioni cloud. Scopri tutti i dettagli dell’offerta e verifica disponibilità direttamente su Amazon: vai all’offerta.

Arlo Essential 2: prezzo, offerta e sconto Amazon

Su Amazon le Arlo Essential 2 sono disponibili a 87,51€, con uno sconto del 51% rispetto al prezzo precedente. In pratica, risparmi circa 91 euro sul bundle, ottenendo due unità pronte all’uso per la sorveglianza domestica.

Il rapporto qualità/prezzo è particolarmente interessante considerando dotazioni e funzioni smart incluse nella confezione da 2. Verifica sempre la disponibilità e i dettagli dell’offerta sulla pagina prodotto.

Arlo Essential 2: le caratteristiche tecniche

Le Arlo Essential 2 sono telecamere cablate per interni con risoluzione 2K (1440p) e visione notturna in bianco e nero fino a 7 metri. L’angolo di visione di 130° offre un campo ampio, mentre lo zoom 12x aiuta a mettere a fuoco dettagli importanti. La connettività avviene su Wi‑Fi 2,4 GHz e lo streaming raggiunge i 24 fps.

Dal punto di vista della sicurezza e della praticità spiccano l’audio bidirezionale, il sensore di movimento e la sirena integrata per l’allarme. Il copriobiettivo automatico garantisce privacy totale quando la telecamera è inattiva. L’ecosistema è aperto: integrazione con Amazon Alexa, Assistente Google e IFTTT per scenari domotici flessibili.

Senza abbonamento hai live view, rilevamento movimento fino a 7 m e audio a due vie; con Arlo Secure (prova inclusa) puoi sbloccare rilevamenti avanzati per persone, animali, veicoli e pacchi, con notifiche personalizzabili e zone di attività. In confezione trovi 2 telecamere, 2 alimentatori e i kit per il montaggio a parete; il design in policarbonato è leggero e discreto (3,6 × 4,7 × 9,7 cm circa). Inoltre, la garanzia di 2 anni e la partnership con Verisure ne attestano l’affidabilità nel tempo.

