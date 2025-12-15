Libero
OFFERTE

Amazon, 50% di sconto sul phon ionico professionale made in Italy

Motore AC, ionico anti-crespo e diffusore: il phon BaByliss Air Pro è oggi al centro di un’offerta Amazon al 50% di sconto

Pubblicato:

Foto di Libero Tecnologia

Libero Tecnologia

Redazione

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Amazon, 50% di sconto sul phon ionico professionale made in Italy Amazon

L’offerta su Amazon porta il BaByliss Air Pro a un imperdibile sconto del 50%. Parliamo di un asciugacapelli Made in Italy che punta su praticità e risultati: asciuga in tempi rapidi, è potente ma gestibile, con rumorosità contenuta e accessori che restano ben fissati durante l’uso. Ottimo anche per chi ha capelli ricci grazie al diffusore dedicato. Scopri tutti i dettagli dell’offerta a questo link diretto su Amazon.

Il marchio BaByliss è una garanzia a casa e in salone: questo phon coniuga efficacia e prezzo accessibile, con un getto d’aria deciso che accelera la piega e aiuta a contenere l’effetto crespo. Un pacchetto completo per chi vuole risultati professionali senza complicazioni.

BaByliss Air Pro

BaByliss Air Pro

34,90 €69,90 € -35,00 € (50%)

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Scopri le nostre offerte su Telegram

BaByliss Air Pro: prezzo, offerta e sconto Amazon

Su Amazon il BaByliss Air Pro è proposto a 34,90€, frutto di uno sconto del 50% che si traduce in un risparmio di 34,90€ rispetto al prezzo di listino (circa 69,80€). Un’occasione concreta per acquistare un phon professionale Made in Italy con dotazione completa, ideale per chi cerca prestazioni elevate a un costo contenuto.

BaByliss Air Pro

BaByliss Air Pro

34,90 €69,90 € -35,00 € (50%)

BaByliss Air Pro: le caratteristiche tecniche

Il cuore del BaByliss Air Pro è un motore AC professionale da 2200W, progettato e prodotto in Italia, capace di spingere l’aria fino a 115 km/h per un’asciugatura ultra-rapida e una piega precisa. La tecnologia ionica anti-crespo contribuisce a mantenere i capelli morbidi e lucidi, riducendo l’effetto elettrostatico già durante l’asciugatura.

La gestione è semplice e versatile: puoi scegliere tra 2 velocità e impostazioni di calore regolabili, e fissare la piega con il tasto aria fredda. La dotazione comprende due concentratori ultrasottili da 6 mm per lo styling liscio e un diffusore professionale pensato per definire i ricci e dare volume naturale. Completano l’esperienza il cavo professionale da 2,2 m che offre libertà di movimento e la garanzia di 3 anni per una maggiore tranquillità nel tempo.

BaByliss Air Pro

BaByliss Air Pro

34,90 €69,90 € -35,00 € (50%)

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Ti suggeriamo

L'Ufficio

Ti potrebbero interessare

I più letti di Libero Tecnologia

Le migliori occasioni scelte per te

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963