Amazon, 50% di sconto sul phon ionico professionale made in Italy

Motore AC, ionico anti-crespo e diffusore: il phon BaByliss Air Pro è oggi al centro di un’offerta Amazon al 50% di sconto

L’offerta su Amazon porta il BaByliss Air Pro a un imperdibile sconto del 50%. Parliamo di un asciugacapelli Made in Italy che punta su praticità e risultati: asciuga in tempi rapidi, è potente ma gestibile, con rumorosità contenuta e accessori che restano ben fissati durante l’uso. Ottimo anche per chi ha capelli ricci grazie al diffusore dedicato. Scopri tutti i dettagli dell’offerta a questo link diretto su Amazon.

Il marchio BaByliss è una garanzia a casa e in salone: questo phon coniuga efficacia e prezzo accessibile, con un getto d’aria deciso che accelera la piega e aiuta a contenere l’effetto crespo. Un pacchetto completo per chi vuole risultati professionali senza complicazioni.

BaByliss Air Pro: prezzo, offerta e sconto Amazon

Su Amazon il BaByliss Air Pro è proposto a 34,90€, frutto di uno sconto del 50% che si traduce in un risparmio di 34,90€ rispetto al prezzo di listino (circa 69,80€). Un’occasione concreta per acquistare un phon professionale Made in Italy con dotazione completa, ideale per chi cerca prestazioni elevate a un costo contenuto.

BaByliss Air Pro: le caratteristiche tecniche

Il cuore del BaByliss Air Pro è un motore AC professionale da 2200W, progettato e prodotto in Italia, capace di spingere l’aria fino a 115 km/h per un’asciugatura ultra-rapida e una piega precisa. La tecnologia ionica anti-crespo contribuisce a mantenere i capelli morbidi e lucidi, riducendo l’effetto elettrostatico già durante l’asciugatura.

La gestione è semplice e versatile: puoi scegliere tra 2 velocità e impostazioni di calore regolabili, e fissare la piega con il tasto aria fredda. La dotazione comprende due concentratori ultrasottili da 6 mm per lo styling liscio e un diffusore professionale pensato per definire i ricci e dare volume naturale. Completano l’esperienza il cavo professionale da 2,2 m che offre libertà di movimento e la garanzia di 3 anni per una maggiore tranquillità nel tempo.

