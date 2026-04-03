Amazon, 46% di sconto sul trapano avvitatore a percussione con LED

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Cerchi un alleato affidabile per il fai‑da‑te? Il WORX WX370.1 è in offerta con un sconto del 46% e puoi acquistarlo a 86,72€ direttamente a questo link Amazon. È un trapano avvitatore a percussione che punta su solidità e potenza, con un’ergonomia curata che lo rende ben bilanciato anche durante sessioni prolungate. La luce LED integrata migliora la visibilità nelle aree buie, mentre il sistema di batterie condivise WORX PowerShare amplia la versatilità con altri utensili della stessa gamma. È adatto a legno e metallo e si destreggia nella muratura per piccoli interventi domestici.

La dotazione è un plus non da poco: in confezione trovi 2 batterie da 2 Ah e il caricabatterie, così sei operativo da subito senza spese extra. Un pacchetto completo pensato per chi vuole uno strumento concreto e pronto all’uso.

WORX WX370.1

WORX WX370.1: prezzo, offerta e sconto Amazon

Questa è una promozione che semplifica la scelta: il WORX WX370.1 è proposto a 86,72€ con sconto del 46%. Facendo due conti, il risparmio è di circa 74€ rispetto al prezzo di partenza. Considerando che nel bundle sono inclusi 2 batterie da 2 Ah e caricabatterie, il valore complessivo è particolarmente interessante per chi desidera un kit completo.

Se sei alla ricerca di un avvitatore a percussione concreto, pronto all’uso e con dotazione completa, questa offerta rappresenta un’opportunità molto competitiva.

WORX WX370.1

WORX WX370.1: le caratteristiche tecniche

Il WORX WX370.1 è un trapano avvitatore a percussione 20 V con coppia di 50 Nm, pensato per garantire controllo e versatilità in foratura e fissaggio. La trasmissione a 2 velocità (0–550 e 0–1.800 giri/min) consente di adattare la potenza al materiale, mentre la frizione con 20 livelli + fase di foratura affina la precisione. Il mandrino autoserrante da 13 mm per impieghi gravosi semplifica i cambi utensile e assicura tenuta affidabile.

La luce LED integrata illumina l’area di lavoro e il design ergonomico con impugnatura morbida aumenta la maneggevolezza, anche se la struttura solida lo rende leggermente pesante: è ben bilanciato, quindi resta confortevole. Nella muratura la percussione è indicata soprattutto per piccoli fori nelle pareti di casa, mentre su legno e metallo offre un’azione rapida e pulita.

La piattaforma PowerShare permette di utilizzare la stessa batteria con altri utensili WORX da 20 V, un vantaggio pratico che ottimizza tempi e costi. Completa il quadro una dotazione ricca: 2 batterie da 2.000 mAh, caricabatterie, doppio bit, gancio per cintura e custodia. Un set pensato per chi cerca un utensile affidabile, pronto a coprire un ampio ventaglio di lavori domestici e di bricolage.

WORX WX370.1