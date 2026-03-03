Libero
Amazon, 45% di sconto sul mouse wireless Logitech: costa solo 10€

Mouse wireless ambidestro e plug-and-play, fino a 12 mesi di autonomia: l’offerta sul Logitech M185 è l’occasione giusta per un accessorio affidabile.

Amazon, 45% di sconto sul mouse wireless Logitech: costa solo 10€

C’è un’offerta da cogliere al volo per chi cerca un mouse wireless semplice e affidabile: su Amazon il Logitech M185 è proposto con uno sconto del 45%. Parliamo di un dispositivo pensato per l’uso quotidiano, immediato da configurare grazie al ricevitore USB e con una connessione stabile a 2,4 GHz. Il puntamento è fluido e preciso per navigazione e lavoro d’ufficio, mentre il design compatto e leggero lo rende pratico da portare ovunque. L’autonomia è uno dei suoi punti forti, con una batteria AA capace di durare a lungo.

Il formato ambidestro si adatta bene a mani piccole e medie, offrendo una presa confortevole per sessioni di utilizzo prolungato. Se cerchi un accessorio senza fronzoli, pronto all’uso e con un ottimo rapporto tra semplicità e concretezza, questa promo è perfetta. Scopri l’offerta a questo link diretto.

Logitech M185

Logitech M185

10,90 €19,99 € -9,09 € (45%)

Logitech M185: prezzo, offerta e sconto Amazon

Il Logitech M185 è in offerta su Amazon a 10,90€ con sconto del 45%. Una cifra estremamente accessibile per chi desidera un compagno di lavoro affidabile, ideale per PC desktop, laptop e Mac. La promo è attiva al momento della pubblicazione: approfittane finché disponibile.

Il kit comprende il mini ricevitore USB che assicura la connessione immediata in pochi secondi. Un’opportunità interessante per rendere più pratica e ordinata la postazione senza cavi, con un prodotto concreto e facile da usare ogni giorno.

Logitech M185: le caratteristiche tecniche

Compatto e portatile, il Logitech M185 è un mouse ambidestro con tracciamento ottico a 1000 DPI e tecnologia wireless 2,4 GHz stabile fino a 10 metri. La configurazione è plug-and-play: colleghi il nano ricevitore USB e inizi subito a lavorare, senza driver.

È compatibile con PC Windows, Mac e laptop e offre un’esperienza di puntamento precisa e scorrevole, ideale per produttività quotidiana e studio. Grazie alla modalità di risparmio energetico, la batteria AA in dotazione può arrivare fino a 12 mesi di autonomia.

Il design leggero si adatta bene a mani piccole e medie e si rivela ottimo anche in mobilità. Le parti in plastica del M185 in versione grigio includono plastica riciclata post-consumo al 49% e l’impronta di carbonio dichiarata è di 3,97 kg CO2e, un plus per chi guarda anche alla sostenibilità.

Completano il quadro dimensioni ridotte (3,81 x 9,91 x 6,1 cm circa) e peso di circa 75 g. Nella confezione trovi il ricevitore USB e la batteria necessaria, per essere operativo in pochi istanti dalla prima accensione.

