Amazon, 40% di sconto più extra coupon sullo smartwatch Blackview

Offerta imperdibile su Amazon per il Blackview Smartwatch Uomo: grazie a uno sconto del 40% scende a un prezzo particolarmente invitante. Un wearable pensato per chi vuole resistenza e praticità, con funzioni complete per sport e benessere e un’autonomia che riduce al minimo le ricariche.

La configurazione è semplice e l’esperienza d’uso è immediata: gestisce chiamate dal polso, notifiche e allenamenti con naturalezza. Il design è curato e il display è ampio e luminoso, mentre i sensori per sonno, frequenza cardiaca, SpO2 e stress offrono un quadro chiaro delle attività e del benessere personale.

Nel complesso, si distingue per solidità, completezza e ottimo rapporto qualità/valore: uno smartwatch adatto tanto all’uso di tutti i giorni quanto all’attività fisica, ideale anche come regalo tech azzeccato.

Blackview Smartwatch Uomo: prezzo, offerta e sconto Amazon

L’offerta prevede uno sconto del 40%, che equivale a un risparmio di 40 euro rispetto al prezzo di listino. Il prezzo promozionale è di 59,99€ e, in aggiunta, è disponibile un coupon da 15€ per abbassare ulteriormente il costo al check-out. Un taglio di prezzo notevole per portarsi a casa uno smartwatch completo e robusto.

La pagina Amazon dedicata riporta tutti i dettagli della promozione e del coupon. Un’occasione concreta per chi cerca un wearable affidabile senza spendere troppo.

Blackview Smartwatch Uomo: le caratteristiche tecniche

Progettato per resistere, impiega alluminio aerospaziale e soddisfa standard militari contro urti, graffi e condizioni estreme da -30°C a 70°C. Lo schermo G+F con durezza 9H resta reattivo anche con i guanti e sotto pioggia o polvere. La resistenza IP68 lo rende adatto all’uso outdoor quotidiano. Per la sicurezza sono presenti una torcia a LED ad alta luminosità (anche SOS) e una bussola antimagnetica per l’orientamento.

Per lo sport e il benessere offre 100+ modalità specializzate e il monitoraggio 24/7 di frequenza cardiaca, ossigeno nel sangue, stress e sonno. Con microfono e altoparlante HD puoi effettuare e ricevere chiamate Bluetooth direttamente dal polso, sincronizzando fino a 50 contatti. Il display da 1,45 pollici assicura un’ottima leggibilità, mentre tramite l’app Da fit trovi notifiche, controllo musica, fotocamera, meteo, sveglia e molte altre funzioni utili.

La batteria ad alta capacità da 960 mAh garantisce fino a 30 giorni in uso smart e può arrivare a 100 giorni in modalità Extreme, ideale per chi non vuole pensare continuamente alla ricarica. Ampia compatibilità con Android 6.0+ e iOS 9.0+ per una connessione stabile con lo smartphone.

