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Amazon, 37% di sconto sul power bank compatto: costa meno di 25€

Power bank 5000 mAh compatto con MagSafe e ricarica rapida 20W: oggi è in forte sconto su Amazon. Design sottile, magnete saldo e protezioni avanzate.

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Amazon, 37% di sconto sul power bank compatto: costa meno di 25€ Amazon

L’offerta perfetta se cerchi un power bank tascabile e ben costruito: su Amazon il Baseus Picogo AM41 è proposto con uno sconto del 37%. È un accessorio curato nei dettagli, con finiture di qualità e un’ottima usabilità quotidiana: l’aggancio magnetico è saldo, la ricarica è stabile e gli indicatori LED aiutano a tenerne sotto controllo l’autonomia. Pensato per dare un "boost" di energia quando serve, rimane leggerissimo e discreto. Scopri l’offerta.

Sottile e comodo da portare ovunque, si aggancia con fermezza al retro dell’iPhone e mantiene temperature sotto controllo, offrendo un’esperienza d’uso piacevole anche in movimento. La struttura alterna superfici morbide e parti più resistenti, segno di una progettazione attenta che punta su praticità e qualità complessiva.

Baseus Picogo AM41

Baseus Picogo AM41

24,42 €38,97 € -14,55 € (37%)

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Baseus Picogo AM41: prezzo, offerta e sconto Amazon

In questo momento il Baseus Picogo AM41 è in offerta a 24,42€ con uno sconto del 37% su Amazon. Un taglio notevole per un accessorio magnetico pensato per l’uso quotidiano, ideale da tenere sempre in tasca o in borsa per affrontare senza pensieri le giornate più lunghe.

L’offerta è attiva al link indicato nella sezione iniziale: approfittane per mettere in tasca un alleato affidabile e leggero per la ricarica del tuo smartphone.

Baseus Picogo AM41

Baseus Picogo AM41

24,42 €38,97 € -14,55 € (37%)

Baseus Picogo AM41: le caratteristiche tecniche

Il punto forte è la portabilità: spesso solo 7,6 mm e peso di circa 107 g, con dimensioni paragonabili a una carta di credito. Grazie alla compatibilità MagSafe e alla forza magnetica di 10N, si allinea con precisione e resta ben fermo durante l’uso. Il display a LED a 5 punti consente di monitorare in tempo reale lo stato di carica e l’autonomia residua.

Nonostante il corpo ultrasottile, la batteria da 5000 mAh garantisce flessibilità: fino a 7,5W in modalità wireless magnetica e ricarica rapida PD 20W via USB‑C, capace di arrivare fino al 55% in 30 minuti in ricarica cablata, una soluzione ideale quando hai poco tempo ma ti serve energia pronta all’uso.

La sicurezza è al centro del progetto: protezioni a 9 strati, chip NTC che monitora la temperatura fino a 18.000 volte/ora e componentistica di qualità. La struttura combina un lato frontale in silicone con nano‑rivestimento impermeabile e anti‑impronte e un pannello posteriore in lega di alluminio resistente ai graffi. In confezione trovi il power bank PicoGo da 5000 mAh, un cavo USB‑C da 60W in nylon intrecciato e il manuale utente.

Baseus Picogo AM41

Baseus Picogo AM41

24,42 €38,97 € -14,55 € (37%)

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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