Amazon, 25% di sconto sul robot lavavetri con stazione multifunzione

Ora in offerta la lavavetri con stazione 6-in-1, spruzzo a 3 ugelli e sistema WIN-SLAM 4.0. Protezione a 12 livelli e ricarica continua durante l’uso

L’offerta di oggi su Amazon è l’occasione giusta per chi vuole dire addio alla fatica nella pulizia dei vetri. Il ECOVACS W2 PRO OMNI scende di prezzo con uno sconto del 25%, una promo che rende questo robot lavavetri particolarmente appetibile. L’esperienza d’uso spicca per semplicità e praticità: aderisce bene alle superfici, copre gli angoli con percorsi intelligenti e contiene la rumorosità, così puoi farlo lavorare mentre ti dedichi ad altro. È una soluzione che fa la differenza soprattutto su vetrate grandi e difficili da raggiungere, riducendo tempi e stress.

La presenza di una stazione multifunzione dedicata semplifica gestione e trasporto, mentre la nebulizzazione a triplo ugello aiuta a sciogliere lo sporco più ostinato. Completano il quadro una navigazione evoluta e un articolato sistema di sicurezza, pensato per lavorare in modo affidabile su diversi scenari domestici.

ECOVACS W2 PRO OMNI: prezzo, offerta e sconto Amazon

Il ECOVACS W2 PRO OMNI è proposto a 448,98€ con uno sconto del 25%. Tradotto: un risparmio di circa 150 euro sul prezzo di riferimento, un taglio che raramente si vede su prodotti di questa categoria. Se stai cercando un robot lavavetri evoluto e completo, questa è una finestra d’acquisto davvero interessante.

La promo è attiva direttamente su Amazon: verifica la disponibilità e assicurati lo sconto finché dura.

ECOVACS W2 PRO OMNI: le caratteristiche tecniche

Pensato per massimizzare comodità e autonomia, il W2 PRO OMNI offre doppie modalità di alimentazione: a batteria per lavorare anche lontano dalle prese (fino a 110 minuti) e con cavo per sessioni prolungate su ampie vetrate. La sua stazione multifunzione 6‑in‑1 funge da pannello di controllo, caricatore, supporto e valigia, semplificando setup e riposizionamento. La tecnologia di spruzzatura ad ampio angolo a 3 ugelli aumenta la pressione dell’acqua e accelera la rimozione dei residui, così la pulizia è più rapida ed efficace.

La navigazione con WIN‑SLAM 4.0, supportata da un motore brushless di nuova generazione, ottimizza i percorsi e migliora la copertura dei bordi, con un incremento dell’efficienza dichiarato fino al 30%. Sul fronte sicurezza, il sistema di protezione a 12 livelli combina misure hardware e software per prevenire cadute e lavorare in serenità anche su superfici elevate. Da segnalare che, come spesso accade per questa tipologia di prodotto, gli angoli più ostinati e le superfici irregolari possono richiedere un passaggio aggiuntivo.

