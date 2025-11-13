Libero
OFFERTE

Amazon, 25% di sconto sul robot lavavetri con stazione multifunzione

Ora in offerta la lavavetri con stazione 6-in-1, spruzzo a 3 ugelli e sistema WIN-SLAM 4.0. Protezione a 12 livelli e ricarica continua durante l’uso

Pubblicato:

Foto di Libero Tecnologia

Libero Tecnologia

Redazione

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Amazon, 25% di sconto sul robot lavavetri con stazione multifunzione Amazon

L’offerta di oggi su Amazon è l’occasione giusta per chi vuole dire addio alla fatica nella pulizia dei vetri. Il ECOVACS W2 PRO OMNI scende di prezzo con uno sconto del 25%, una promo che rende questo robot lavavetri particolarmente appetibile. L’esperienza d’uso spicca per semplicità e praticità: aderisce bene alle superfici, copre gli angoli con percorsi intelligenti e contiene la rumorosità, così puoi farlo lavorare mentre ti dedichi ad altro. È una soluzione che fa la differenza soprattutto su vetrate grandi e difficili da raggiungere, riducendo tempi e stress.

La presenza di una stazione multifunzione dedicata semplifica gestione e trasporto, mentre la nebulizzazione a triplo ugello aiuta a sciogliere lo sporco più ostinato. Completano il quadro una navigazione evoluta e un articolato sistema di sicurezza, pensato per lavorare in modo affidabile su diversi scenari domestici.

ECOVACS W2 PRO OMNI

ECOVACS W2 PRO OMNI

448,98 €599,00 € -150,02 € (25%)

Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Scopri le nostre offerte su Telegram

ECOVACS W2 PRO OMNI: prezzo, offerta e sconto Amazon

Il ECOVACS W2 PRO OMNI è proposto a 448,98€ con uno sconto del 25%. Tradotto: un risparmio di circa 150 euro sul prezzo di riferimento, un taglio che raramente si vede su prodotti di questa categoria. Se stai cercando un robot lavavetri evoluto e completo, questa è una finestra d’acquisto davvero interessante.

La promo è attiva direttamente su Amazon: verifica la disponibilità e assicurati lo sconto finché dura.

ECOVACS W2 PRO OMNI

ECOVACS W2 PRO OMNI

448,98 €599,00 € -150,02 € (25%)

ECOVACS W2 PRO OMNI: le caratteristiche tecniche

Pensato per massimizzare comodità e autonomia, il W2 PRO OMNI offre doppie modalità di alimentazione: a batteria per lavorare anche lontano dalle prese (fino a 110 minuti) e con cavo per sessioni prolungate su ampie vetrate. La sua stazione multifunzione 6‑in‑1 funge da pannello di controllo, caricatore, supporto e valigia, semplificando setup e riposizionamento. La tecnologia di spruzzatura ad ampio angolo a 3 ugelli aumenta la pressione dell’acqua e accelera la rimozione dei residui, così la pulizia è più rapida ed efficace.

La navigazione con WIN‑SLAM 4.0, supportata da un motore brushless di nuova generazione, ottimizza i percorsi e migliora la copertura dei bordi, con un incremento dell’efficienza dichiarato fino al 30%. Sul fronte sicurezza, il sistema di protezione a 12 livelli combina misure hardware e software per prevenire cadute e lavorare in serenità anche su superfici elevate. Da segnalare che, come spesso accade per questa tipologia di prodotto, gli angoli più ostinati e le superfici irregolari possono richiedere un passaggio aggiuntivo.

ECOVACS W2 PRO OMNI

ECOVACS W2 PRO OMNI

448,98 €599,00 € -150,02 € (25%)

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Ti suggeriamo

ENEL

Ti potrebbero interessare

I più letti di Libero Tecnologia

Le migliori occasioni scelte per te

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963