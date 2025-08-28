Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

In sintesi

Amazon Italia festeggia 15 anni con offerte esclusive dal 2 al 4 settembre e promozioni extra dedicate agli utenti.

Previsti sconti su tanti prodotti, coupon da 15 € e concorso con gift card fino a 500 € per celebrare l’anniversario.

Amazon Italia compie 15 anni e, per l’occasione, annuncia una nuova tornata di offerte. Dal 2 al 4 settembre, infatti, gli utenti potranno accedere ad alcuni sconti esclusivi oltre a una serie di promozioni aggiuntive, con la possibilità di ottenere risparmi extra sui propri ordini e anche con un concorso interattivo che permetterà agli utenti più fortunati di ottenere una gift card in regalo, per ulteriori acquisti su Amazon. Ecco tutti i dettagli appena annunciati da Amazon.

15 anni di Amazon in Italia

Amazon ha annunciato che festeggerà con un evento speciale i suoi 15 anni di attività in Italia. L’azienda, che ha dato un contributo fondamentale allo sviluppo dell’e-commerce nel nostro Paese, ha confermato che, in occasione del suo compleanno, si svolgeranno una serie di iniziative.

Giorgio Busnelli, Country Manager di Amazon Italia, ha commentato: “Con questo speciale evento di offerte vogliamo ringraziare chi ci ha scelto in questi anni e confermare il nostro impegno nel migliorare continuamente l’esperienza d’acquisto su Amazon.it, con la stessa passione del primo giorno.”

Tutte le promo in programma

Dal 2 al 4 settembre, ad esempio, sullo store ci saranno una serie di offerte esclusive, con tanti prodotti in sconto, sia per l’elettronica che per altre categorie come l’abbigliamento, i giochi e molto altro ancora, come avviene durante altri eventi come il recente Prime Day o il Black Friday.

L’iniziativa arriva nel pieno del Back to School e, quindi, può rappresentare l’occasione per risparmiare sugli acquisti in questo periodo, ad esempio andando ad acquistare un nuovo notebook o anche prodotti per la scuola. Le occasioni su Amazon, possiamo starne certi, non mancheranno di sicuro.

In aggiunta, Amazon ha confermato due ulteriori iniziative. Gli utenti potranno beneficiare di uno sconto di 15 euro su ordini a partire da 75 euro su una selezione di prodotti venduti e spediti da Amazon. Quest’iniziativa sarà riservata ai primi 150.000 clienti.

Da segnalare anche il nuovo concorso interattivo Ruota dell’anniversario. I partecipanti potranno provare a vincere una gift card da 500 euro. Il concorso sarà accessibile direttamente dall’app di Amazon.

Ricordiamo che per accedere a tutte le offerte in corso oggi su Amazon è possibile utilizzare il link qui di sotto. La pagina dedicata alle promo si aggiornerà anche nel corso della nuova iniziativa in programma la prossima settimana, raccogliendo tutte le promozioni a disposizione degli utenti.