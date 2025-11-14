Amazon, 100€ di sconto sullo speaker Sony con bassi potenziati

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Offerta sullo speaker portatile con audio potente, bassi profondi e luci LED 360°. Autonomia fino a 25 ore, impermeabile e con tracolla inclusa

L’offerta di oggi su Amazon mette sotto i riflettori il Sony ULT FIELD 5, uno speaker Bluetooth portatile che punta su praticità e resa sonora di impatto. Grazie a uno sconto del 33% puoi approfittare di una promo davvero interessante: scopri i dettagli direttamente a questa pagina Amazon. Nel quotidiano convince per la combinazione tra dimensioni contenute e potenza, ideale per chi cerca musica ovunque senza rinunciare alla qualità.

Il feeling è quello di un prodotto curato: design robusto con finiture gradevoli al tatto, presa comoda e portabilità immediata. Il suono è corposo, con bassi presenti e un volume che riempie bene l’ambiente; la connessione è rapida e stabile, e l’autonomia si dimostra all’altezza di un utilizzo prolungato. Un compagno affidabile per casa, ufficio e spazi ampi.

Sony ULT FIELD 5: prezzo, offerta e sconto Amazon

Su Amazon il Sony ULT FIELD 5 è proposto a 199,99€ con uno sconto del 33% sul listino: il risparmio è di circa 99 euro. Un’occasione concreta per chi desidera uno speaker portatile potente e ben rifinito a un prezzo più accessibile.

La promo è attiva in questo momento: se cerchi un diffusore compatto, facile da trasportare e pronto per feste, viaggi e ascolto quotidiano, è il momento giusto per cogliere l’affare.

Sony ULT FIELD 5: le caratteristiche tecniche

Il Sony ULT FIELD 5 punta su un setup con woofer ad alte prestazioni, due tweeter a raggio ampio e radiatori passivi per aggiungere profondità. Con il pulsante dedicato attivi le due modalità ULT POWER SOUND: Deep Bass per una risonanza profonda e Attack Bass per più pressione sonora. Tramite app hai a disposizione un equalizzatore a 10 bande per personalizzare la resa in base ai tuoi gusti e ai generi musicali.

L’autonomia arriva fino a 25 ore, e lo speaker funziona anche da powerbank per ricaricare dispositivi USB. La ricarica rapida garantisce circa 100 minuti di ascolto con soli 10 minuti alla presa, così la musica riparte quasi subito.

Pronto a tutto, vanta certificazione IP67 (impermeabile e antipolvere) e luci LED 360 multicolore che si sincronizzano con i brani. È compatto (12,5 × 32 × 14,4 cm), si usa in orizzontale o verticale e arriva con tracolla staccabile per portarlo ovunque. La connettività è Bluetooth, i controlli sono a pulsanti e in confezione trovi cavo di alimentazione e scheda di garanzia. Colore: Nero.

