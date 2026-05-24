Amazfit, lo smartwatch indistruttibile al minimo storico: va comprato subito

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Che tu ti stia allenando per la prossima mezza maratona o ti trovi nel fitto di un bosco, non fa davvero alcuna differenza. Con l’Amazfit T-Rex 3 Outdoor al polso avrai sempre la certezza di non essere mai solo. Lo smartwatch indistruttibile del marchio cinese è progettato per fornirti dati, informazioni e indicazioni ovunque la tua sete di avventura ti porti. Realizzato seguendo rigorosi standard militari, può resistere a cadute, acqua, intemperie e temperature polari (o desertiche). Insomma, un compagno insostituibile grazie al quale tirarsi fuori d’impiccio anche nelle condizioni più complesse. Grazie allo sconto che trovi oggi su Amazon, poi, ti costa pochissimo: un prezzo così basso non si vedeva da mesi.

Amazfit T-Rex 3 Outdoor

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Amazfit, sconto mai visto per lo smartwatch indistruttibile: offerta e prezzo finale

L’offerta di oggi sullo smartwatch indistruttibile del marchio cinese è di quelle a cui è difficile restare insensibili. L’Amazfit T-Rex 3 Outdoor è disponibile con uno sconto del 27% al minimo storico: comprandolo oggi lo paghi 219 euro anziché 299 euro come da listino. Il risparmio è considerevole: ti costa ben 80 euro in meno.

Amazfit T-Rex 3 Outdoor

Amazfit T-Rex 3 Outdoor scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Con il quadrante dall’inconfondibile forma ottagonale da 48 millimetri e il suo luminosissimo display AMOLED, l’Amazfit T-Rex 3 Outodoor è il perfetto compagno d’avventure da portare sempre al polso (soprattutto nel corso di quelle più spericolate). Costruito secondo rigorosi standard di resistenza militari, tollera temperature da -30 °C a +70 °C, urti violenti e graffi profondi.

Il giù citato display AMOLED da 1,5 pollici protetto da vetro Gorilla Glass vanta una straordinaria luminosità di picco di 2000 nit. Ciò vuol dire che non avrai difficoltà a leggere messaggi, dati e mappe anche alla luce diretta del sole, permettendoti così di orientarti in qualunque posto al mondo ti trovi. E grazie alla modalità rosso scuro, la visibilità è ottimizzata anche nelle ore notturne.

Il sistema GPS a doppia banda è compatibile con sei costellazioni satellitari, garantendo una precisione millimetrica nei sentieri e nei fitti boschi. È possibile scaricare mappe offline gratuite direttamente sull’orologio, impostare percorsi dettagliati e ricevere avvisi in tempo reale in caso di deviazione dall’itinerario pianificato.

Il sensore BioTracker integra il monitoraggio costante della frequenza cardiaca, dell’ossigenazione del sangue, del livello di stress e della temperatura cutanea. Lo smartwatch supporta oltre 170 modalità sportive, incluse attività specialistiche come l’apnea e le immersioni, grazie a una straordinaria resistenza all’acqua fino a 10 atmosfere.

La batteria da 700 mAh garantisce un’autonomia eccezionale che raggiunge i 27 giorni con un utilizzo tipico, riducendo al minimo la necessità di ricarica. Il sistema operativo Zepp OS integra inoltre funzioni di intelligenza artificiale per l’interazione vocale, rendendo l’orologio un assistente completo per ogni avventura.

Amazfit T-Rex 3 Outdoor