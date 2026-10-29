Amazfit T-Rex 3 Pro, prezzo mai visto prima: va comprato subito

Da oggi l'Amazfit T-Rex 3 Pro è in offerta con uno sconto del 28% e risparmi poco più di 110 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Più di 180 modalità di allenamento e una batteria che arriva fino a 25 giorni.

Per le avventure all’aperto o per analizzare in modo professionale i propri allenamenti è necessario avere al proprio polso un orologio che soddisfi le nostre richieste. E sul mercato non sono molti gli smartwatch in grado di abbinare tutte queste caratteristiche. Uno di questi è sicuramente l’Amazfit T-Rex 3 Pro disponibile da oggi con un ottimo sconto del 28% che fa scendere il prezzo a uno dei valori più bassi dell’ultimo periodo e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Lo smartwatch ha tutto quello che si cerca solitamente in uno smartwatch rugged: resistenza alle cadute e agli sbalzi di temperatura, impermeabilità e tante modalità di allenamento (più di 180). A tutto questo puoi anche aggiungere una maxi batteria che può portare l’autonomia fino a 25 giorni. Non perdere tempo: l’offerta è a tempo limitato e può terminare da un momento all’altro.

Amazfit T-Rex 3 Pro 287,49 € -28% 399,90 € Risparmi 112,41 € Acquista su Amazon

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Amazfit T-Rex 3 Pro: prezzo, offerta e sconto Amazon

Grazie alla promo disponibile oggi il prezzo dell’Amazfit T-Rex 3 Pro scende a 287,49 euro con uno sconto del 28% su quello di listino. Si tratta del prezzo più basso mai registrato su Amazon nell’ultimo anno come confermato da Rufus, l’assistente AI presente sulla piattaforma di e-commerce. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 57,50 euro a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Condizioni d’acquisto che solo il sito di e-commerce sa assicurarti.

La disponibilità del prodotto è immediata e la spedizione richiede solamente pochi giorni (anche meno di ventiquattro ore, ma dipende da dove e da quando viene effettuato l’ordine) Essendo un dispositivo venduto e spedito da Amazon, hai quattordici giorni di tempo per effettuare il reso gratuito nel caso in cui cambiassi idea.

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Amazfit T-Rex 3 Pro: le caratteristiche tecniche

Un orologio per gli sportivi e per chi ama l’avventura all’aria aperta. L’Amazfit T-Rex 3 Pro è dotato di un display AMOLED da 1,5 pollici con vetro zaffiro e luminosità massima di 3.000 nit, leggibile anche sotto il sole. La cassa è in polimero fibrorinforzato che lo rende resistente e duratura nel tempo. Infatti, l’orologio ha ricevuto la certificazione MIL-STD-810H e offre una resistenza all’acqua fino a 10 ATM, con idoneità per immersioni ricreative e apnea fino a 45 metri. L

Sul fronte sportivo, l’Amazfit T-Rex 3 Pro offre oltre 180 modalità sportive, tra cui anche l’Hyrox. Per ogni modalità raccoglie statistiche avanzate che ti permettono di migliorare giorno dopo giorno. Per la navigazione è presente il GPS dual-band che supporta sei sistemi satellitari, le mappe offline, la ricerca di punti di interesse, le indicazioni passo passo, la pianificazione dei percorsi con percorsi di andata e ritorno e le mappe per lo sci. Non mancano bussola, altimetro barometrico e allerta tempesta.

A tutto questo è associato il sensore BioTracker 6.0 per frequenza cardiaca, ossigeno nel sangue, stress e temperatura cutanea. L’orologio ti avvisa se nota qualche dato anomalo.

Integra chiamate Bluetooth, torcia LED bicolore e la funzione Zepp Pay per pagamenti contacteless tramite NFC. Chiudiamo con uno dei punti forti del dispositivo: l’autonomia che può raggiungere i 25 giorni con un utilizzo normale.

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