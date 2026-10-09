Amazfit T-Rex 3 Pro, prezzo in picchiata con lo sconto Amazon: offerta shock

Lo smartwatch super resistente di Amazfit è in promo con uno sconto del 28% e il prezzo sprofonda. Resiste a tutte le avventure e lo trovi a un prezzo speciale.

Una delle migliori condizioni disponibili online per chi è alla ricerca di uno smartwatch super resistente. Parliamo dell’offerta disponibile da oggi per l’Amazfit T-Rex 3 Pro, orologio realizzato con materiali premium che gli permettono di resistere alle cadute, agli urti e anche alle temperature estreme. Un wearable progettato per essere utilizzato in mezzo ai boschi, in montagna oppure per le immersioni. Oggi, però, ne parliamo soprattutto per l’offerta eccezionale disponibile su Amazon. Grazie allo sconto del 28% risparmi ben 120 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Condizioni d’acquisto che lo rendono un vero best-buy: non perdere questa opportunità.

Amazfit T-Rex 3 Pro 287,49 € -28% 399,90 € Risparmi 112,41 € Acquista su Amazon

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Amazfit T-Rex 3 Pro: prezzo, offerta e sconto Amazon

Un ottimo prezzo per un ottimo smartwatch. Da oggi l’Amazfit T-Rex 3 Pro è disponibile su Amazon a un prezzo di 287,49 euro con uno sconto del 28% su quello di listino. Il risparmio netto è di poco superiore ai 110 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 57,50 euro a tasso zero. Condizioni d’acquisto lampo per uno smartwatch con un rapporto qualità-prezzo elevatissimo.

La disponibilità dello smartwatch è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai ben 30 giorni di tempo. Questo ti permette di testarae a fondo l’orologio, ma difficilmente te ne pentirai.

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Amazfit T-Rex 3 Pro: le caratteristiche tecniche

Per chi ama l’avventura e lo sport, l’Amazfit T-Rex 3 Pro è lo smartwatch ideale. Il wearable è dotato di un display AMOLED con vetro zaffiro e luminosità fino a 3.000 nit, che lo rende leggibile anche sotto il sole. Lo schermo è da 1,5 pollici e mostra tutte le info più importanti. Lo puoi anche personalizzare con le tante watch faces messe a disposizione direttamente da Amazfit. La cassa è in polimero fibro rinforzato, mentre lunetta e pulsanti sono in titanio di grado 5. Lo smartwatch è certificato MIL-STD-810H e offre una resistenza all’acqua di 10 ATM, con idoneità per immersioni ricreative e apnea fino a 45 metri. Questo lo rende ideale per chi ama le avventure in mezzo alla natura e le escursioni in montagna.

Sul fronte sportivo, l’Amazfit T-Rex 3 Pro offre oltre 180 modalità sportive, e puoi veramente sbizzarrirti. Hai anche a disposizione Zepp Coach per piani di allenamento personalizzati con l’IA, anche per maratone e mezze maratonePer la navigazione sono presenti il GPS dual-band con sei sistemi satellitari, le mappe offline, la ricerca di punti di interesse, le indicazioni passo passo, la pianificazione dei percorsi con percorsi di andata e ritorno e le mappe per lo sci. Non mancano bussola, altimetro barometrico e allerta tempesta.

Lo smartwatch di Amazfit è anche il miglior compagno per tenere sotto controllo il tuo stato di salute. Il sensore biometrico BioTracker 6.0 tiene sotto controllo frequenza cardiaca, la saturazione dell’ossigeno nel sangue, lo stress e la temperatura cutanea.

L’autonomia è da record e con un utilizzo normale arriva fino a 25 giorni.

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