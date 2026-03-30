Amazfit, l'orologio indistruttibile crolla di prezzo: minimo storico

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L'Amazfit T-Rex 3 è in offerta al minimo storico e lo puoi pagare in 5 rate a tasso zero. Super resistente, monitora i tuoi parametri vitali. Più di 170 modalità di allenamento.

Amazon

Gli smartwatch rugged sono la nuova frontiera nel mondo dei wearable. Dispositivi che abbinano alle classiche funzioni di un orologio smart, una resistenza senza paragoni. In questa categoria rientra sicuramente l’Amazfit T-Rex 3, smartwatch super resistente disponibile da oggi in offerta su Amazon con un ottimo sconto del 24% che fa scendere il prezzo al minimo storico di questi ultimi mesi. Allo sconto si aggiunge anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto.

Lo smartwatch è quanto di meglio offre il mercato. Oltre alla grande resistenza, è dotato anche di sensori che tengono sotto controllo diversi aspetti della tua vita, a partire dalla frequenza cardiaca e offre anche consigli su come dormire. Il meglio lo dà sul fronte sportivo: supporta più di 170 modalità di allenamento ed è dotato di un chip GNSS ad altissima precisione che utilizza i sei principali sistemi di geolocalizzazione. Un orologio completo e che da oggi trovi a un prezzo speciale. Clicca sul link e accedi direttamente alla promo.

Amazfit T-Rex 3

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Amazfit T-Rex 3: prezzo, offerta e sconto Amazon

L’offerta è di quelle speciali e lasciarsela scappare sarebbe un grave errore. Da oggi su Amazon trovi l’Amazfit T-Rex 3 in promo a un prezzo di 229 euro, con uno sconto del 24% su quello di listino. Il risparmio netto è di poco superiore ai 70 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero da 45,80 euro al mese. Condizioni che solo il sito di e-commerce sa offrire.

La disponibilità di questo orologio è immediata e lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito hai a disposizione ben 30 giorni di tempo, in modo da testare a fondo le diverse funzionalità di questo dispositivo.

Amazfit T-Rex 3

Amazfit T-Rex 3: caratteristiche tecniche e funzionalità

L’Amazfit T-Rex 3 è la soluzione ideale per chi è alla ricerca di uno smartwatch rugged ma non vuole spendere cifre esagerate. Il rapporto qualità-prezzo è elevato e per capirlo basta vedere le funzionalità che offre. Caratterizzato da una robusta ghiera in acciaio inossidabile e un corpo costruito per resistere a condizioni estreme, questo orologio ha superato ben 15 test di grado militare, garantendo un funzionamento impeccabile tra temperature gelide di -30°C e temperature torride fino a 70°C. Il display AMOLED da 1,5" raggiunge una luminosità di picco di ben 2000 nit, assicurando una visibilità perfetta dei dati e delle mappe anche sotto la luce diretta del sole.

Per gli amanti delle avventure all’aperto l’Amazfit T-Rex 3 è dotato di un sistema di posizionamento GPS a doppia banda supportato da 6 sistemi satellitari, che offre una precisione senza precedenti in qualsiasi parte del mondo tu ti trovi. Permette anche di scaricare mappe offline gratuite e mappe topografiche con indicazioni di svolta, rendendo la navigazione sicura e indipendente dallo smartphone. Con oltre 170 modalità sportive integrate, tra cui il freediving certificato fino a 45 metri, lo smartwatch monitora ogni tua sfida, analizzando metriche avanzate come il carico di allenamento, il recupero e la prontezza fisica tramite l’algoritmo PeakBeats.

Sul fronte dell’autonomia, l’Amazfit T-Rex 3 è il compagno perfetto: la batteria permette un utilizzo fino a 27 giorni, eliminando ogni preoccupazione durante le spedizioni più lunghe. Grazie a Zepp OS 4, il primo sistema operativo per wearable a integrare l’intelligenza artificiale basata su GPT-4o, puoi interagire con lo smartwatch in modo naturale, gestire i pagamenti contactless con Zepp Pay e monitorare i principali parametri vitali a partire dalla frequenza cardiaca, ossigenazione del sangue e livelli di stress. Potente, intelligente e praticamente indistruttibile, il T-Rex 3 è il compagno definitivo per superare ogni confine.

Amazfit T-Rex 3

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