Amazfit, lo smartwatch indistruttibile a prezzo stracciato su Amazon: va comprato ora

Il dispositivo del marchio cinese è disponibile su Amazon a un prezzo mai visto prima. Progettato per chi ama l'avventura, è certificato secondo stringenti standard militari.

Un compagno d’avventura inarrestabile, sul quale poter fare affidamento in qualunque situazione. L’Amazfit T-Rex 3 Outdoor è uno smartwatch pensato, progettato e realizzato per coloro che amano tuffarsi a capofitto nelle situazioni più improbabili e avventurose.

Un dispositivo capace di coniugare robustezza estrema a tecnologie smart evolute, posizionandosi come uno degli sportwatch più completi e versatili sul mercato. Che tu ti stia per avventurare su un impervio sentiero di montagna o voglia esplorare gli abissi marini poco importa: l’Amazfit T-Rex 3 Outdoor sarà sempre al tuo fianco.

E grazie allo sconto che trovi oggi su Amazon, lo smartwatch del produttore cinese è più conveniente che mai. Non solo potrai risparmiare centinaia di euro sul prezzo suggerito, ma potrai anche optare per il pagamento a rate senza interessi e senza spese di istruttoria.

Amazfit, smartwatch top a tasso zero su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

Una promo da prendere al volo, quella disponibile oggi su Amazon per lo smartwatch "costruito per l’avventura". Allo sconto senza precedenti garantito dal colosso del commercio elettronico, infatti, si somma la possibilità di pagare a rate senza oneri aggiuntivi (tasso zero vero e nessun costo di istruttoria). Ma procediamo con ordine.

L’Amazfit T-Rex 3 Outdoor è disponibile su Amazon al prezzo più basso degli ultimi mesi: con lo sconto del 37% ti costa 188,50 euro anziché 299,99 euro come da listino. Il risparmio è considerevole: lo paghi ben 110 euro in meno rispetto al prezzo suggerito dallo stesso produttore.

Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito ai metodi di pagamento hanno poi la possibilità di optare per il pagamento a rate senza interessi. In questo modo, l’Amazfit T-Rex 3 Outdoor costa 37,70 euro al mese per cinque mesi.

Amazfit T-Rex 3 Outdoor scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Certificato secondo rigorosi standard militari e capace di resistere alle condizioni ambientali più estreme, l’Amazfit T-Rex 3 Outdoor è pronto ad accompagnarti in ogni tua avventura. La scocca robusta integra una lunetta ottagonale in acciaio inossidabile che protegge un ampio display AMOLED da 1,5 pollici. Con una luminosità di picco di ben 2000 nit, lo schermo garantisce una leggibilità impeccabile anche sotto il sole intenso, risultando ideale per ogni attività all’aria aperta.

Sotto il profilo tecnico, lo smartwatch offre un’autonomia eccezionale e una geolocalizzazione d’avanguardia. Il GPS dual-band supporta sei sistemi satellitari e permette l’uso di mappe offline per orientarsi con precisione millimetrica. La batteria assicura fino a 27 giorni di durata con uso tipico, arrivando a coprire 180 ore in modalità GPS a risparmio energetico, caratteristica perfetta per spedizioni prolungate lontano dalle comuni prese di corrente.

I sensori di salute avanzati presenti all’interno della cassa monitorano costantemente battito e SpO2, permettendoti di conoscere in ogni istante il tuo stato di salute. Sul fronte del monitoraggio dell’attività fisica, lo smartwatch del produttore cinese è in grado di riconoscere oltre 170 attività sportive, incluse le immersioni fino a 45 metri. Combinando i dati dei sensori di salute e di quelli di movimento potrai anche valutare correttamente le tue sessioni di allenamento e scoprire quali sono i punti di forza e quelli, invece, da migliorare.

Il valore aggiunto è Zepp Flow, l’assistente basato su intelligenza artificiale che permette di gestire notifiche e allenamenti tramite comandi vocali naturali.

