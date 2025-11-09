Amazfit, lo smartwatch indistruttibile è al minimo storico su Amazon: va comprato ora

Amazon

Pensato e progettato per resistere anche alle condizioni più estreme. L’Amazfit T-Rex 3 Outdoor è lo smartwatch ideale per chi ama riempire la propria vita di avventure all’aria aperta. Realizzato seguendo specifiche di grado militare, è pronto ad accompagnarti nelle tue esperienze più avventurose senza che tu debba preoccuparti della sua "sopravvivenza".

Funziona nei climi più disparati – dal freddo polare al caldo desertico – e può accompagnarti anche nelle profondità marine. Per non parlare, poi, delle decine di modalità di allenamento riconosciute automaticamente: potrai fare qualunque tipologia di attività fisica senza dover interagire con il dispositivo.

Oggi, poi, puoi acquistarlo su Amazon a un prezzo a cui è davvero difficile dire di no. Il doppio sconto garantito dal colosso del commercio elettronico ti permette di risparmiare decine di euro sul listino e fare un vero affare.

Doppio sconto imperdibile sullo smartwatch Amazfit T-Rex 3 Outdoor: offerta e prezzo finale

Una promo così sullo smartwatch indistruttibile del produttore cinese non si era mai vista in precedenza. Nemmeno su Amazon.

L’Amazfit T-Rex 3 Outdoor è disponibile con un doppio sconto che fa crollare il prezzo al minimo storico: a quello fisso del 27% si somma un coupon da attivare prima di aggiungere il prodotto al carrello del valore di 24 euro. Grazie a questa doppia promozione, il T-Rex 3 Outdoor costa 195 euro: oltre 100 euro in meno rispetto al prezzo consigliato dallo stesso produttore.

Amazfit T-Rex 3 Outdoor scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

L’Amazfit T-Rex 3 è lo smartwatch progettato per l’esplorazione e l’avventura senza compromessi. La sua costruzione "di grado militare", con lunetta e pulsanti in resistente acciaio inossidabile 316L, garantisce un corpo capace di resistere a condizioni estreme, tollerando temperature che vanno da -30°C a 70°C.

Allo stesso modo, non teme l’acqua: è impermeabile fino a 100 metri ed è persino certificato per le immersioni in apnea fino a 45 metri di profondità, rendendolo il compagno ideale per il surf e le attività acquatiche più impegnative.

Il suo display AMOLED ampio e luminoso è un vero piacere per gli occhi: raggiunge una luminosità massima di 2000 nit, assicurando una leggibilità perfetta dei dati e delle mappe anche in piena luce solare. Per garantire la funzionalità in ogni situazione, la "modalità guanti" mantiene lo schermo reattivo anche quando si indossano accessori spessi.

L’esperienza di navigazione è potenziata dal GPS evoluto a doppia banda, supportato da 6 sistemi satellitari, che offre un posizionamento rapido e preciso. Inoltre, è possibile scaricare gratuitamente mappe globali e curve di livello da seguire con indicazioni passo-passo.

Un punto di forza eccezionale è l’autonomia fino a 27 giorni con un uso tipico, grazie alla sua batteria ad alta capacità. Per le spedizioni più lunghe, l’orologio può raggiungere fino a 114 ore in modalità GPS Long Battery Life, prolungabili fino a 180 ore con alcune ottimizzazioni, garantendo un tracciamento costante.

Infine, l’Amazfit T-Rex 3 aggiunge praticità alla sua robustezza. Tra le tante funzionalità smart garantite dallo smartwatch indistruttibile del produttore cinese spicca la modalità di allenamento AI Zepp, capace di riconoscere automaticamente oltre 170 attività sportive differenti e monitorare accuratamente i tuoi risultati per permetterti di ottimizzarli allenamento dopo allenamento.

A queste si aggiunge Zepp Pay, la piattaforma di pagamento NFC contactless grazie alla quale è possibile associare fino a otto carte bancarie e pagare direttamente dal polso in modo sicuro.

