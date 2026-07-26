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Amazfit, prezzo mai così basso per lo smartwatch indistruttibile: offerta imperdibile

Pronto ad accompagnarti nel cuore del Sahara o sull vette dell'Everest, l'Amazfit T-Rex 3 Outdoor è tra le offerte più interessanti di oggi su Amazon.

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Amazfit T-Rex 3 Outdoor Amazon

Non tutti gli smartwatch sono pensati per affrontare condizioni estreme, ma l’Amazfit T-Rex 3 nasce esattamente per questo: un dispositivo costruito per "gli esploratori del mondo", capace di resistere a caldo torrido, freddo polare, immersioni profonde e urti che manderebbero in crisi qualsiasi orologio smart tradizionale. Grazie alla certificazione MIL-STD-810H e alla cornice in acciaio inossidabile 316L, è pensato per chi passa più tempo in montagna o in mare che in ufficio. Oggi, poi, puoi approfittare di un’offerta che non si vede troppo spesso, neanche su Amazon: risparmi centinaia di euro sul listino e fai un vero affare.

Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Amazfit, prezzo a picco per lo smartwatch indistruttibile: sconto e quanto lo paghi

Il prezzo di listino dell’Amazfit T-Rex 3 è di 299 euro ma oggi su Amazon lo trovi a 199 euro. Lo sconto del 31% ti permette di risparmiare 100 euro sul prezzo suggerito dallo stesso produttore: una promo molto conveniente, insomma, da non farsi scappare troppo a cuor leggero. Considerando la certificazione militare e le prestazioni outdoor di questo modello, di solito riservate a orologi ben più costosi, è un’occasione particolarmente interessante per chi cerca un compagno affidabile per le proprie avventure senza spendere una cifra fuori portata.

Amazfit T-Rex 3 Outdoor scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

La qualità progettuale e costruttiva dell’Amazfit T-Rex 3 Outdoor si può apprezzare già nella scocca: la cassa da 48,5 mm poggia su una carrure in polimero rinforzata, sormontata da una lunetta ottagonale in acciaio 316L che protegge lo schermo touch in Gorilla Glass. Costruzione e prestazioni rispettano gli standard MIL-STD-810H, lo stesso protocollo usato per testare l’equipaggiamento militare, il che si traduce in una resistenza reale a cadute, vibrazioni, polvere e sbalzi di pressione.

Sul fronte termico, il T-Rex 3 opera in un range che va dai -30°C (seppur con alcune funzionalità limitate) a + 70°C: puoi utilizzarlo al polo quanto nel più caldo dei deserti. Un’escursione termica pensata per chi si allena o esplora in condizioni ambientali che metterebbero fuori uso qualsiasi altro dispositivo, dal deserto alla montagna innevata.

L’impermeabilità raggiunge le 10 ATM, con certificazione per immersioni in apnea fino a 45 metri di profondità secondo gli standard EN13319:2000, GB/T 18828-2022 e ISO 6425:2018. Puoi indossarlo in doccia, in piscina, durante gli sport acquatici ad alta velocità o sulla neve, senza doverti preoccupare di infiltrazioni o danni.

Per orientarti anche lontano dalla civiltà, il GPS a doppia banda si appoggia a 6 sistemi satellitari per un posizionamento rapido e preciso, con il supporto di mappe offline scaricabili gratuitamente, comprese mappe topografiche e per la neve. La modalità Guanti mantiene lo schermo reattivo al tocco anche indossando guanti spessi fino a 2 mm, un dettaglio pensato per chi si allena o cammina in inverno.

Il display AMOLED da 1,5" raggiunge una luminosità di picco di 2.000 nit, restando perfettamente leggibile anche sotto il sole più intenso, mentre la visualizzazione notturna illumina i dati in rosso, verde o arancione per non affaticare la vista al buio. Sul fronte dell’autonomia, la batteria garantisce fino a 27 giorni in uso tipico, che possono estendersi fino a 180 ore in modalità GPS a risparmio energetico durante escursioni prolungate: un’affidabilità pensata per chi resta lontano da una presa di corrente per giorni.

Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.

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