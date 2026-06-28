Amazfit, lo smartwatch indistruttibile a prezzo stracciato: sconto mai visto prima

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Non importa che tu stia nuotando al largo oppure ti trovi in alta montagna o, ancora, sei impegnato in un percorso di trekking particolarmente complesso. Con l’Amazfit T-Rex 3 Outdoor al tuo polso avrai sempre la certezza di avere con te un compagno di avventure (o assistente personale) pronto sempre a correre in tuo soccorso. Realizzato seguendo stringenti parametri di grado militare, è praticamente indistruttibile (o quasi). Grazie all’offerta che trovi oggi su Amazon, poi, diventa un vero e proprio best-buy di categoria: il prezzo crolla al punto più basso mai fatto registrare sul web.

Amazfit T-Rex 3 Outodoor 207,99 € -31% 299,90 € Risparmi 91,91 € Acquista su Amazon

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Amazfit, sconto esagerato sullo smartwatch da avventure estreme: offerta e prezzo finale

Una promozione da non farsi scappare troppo a cuor leggero, quella che trovi oggi su Amazon per lo smartwatch indistruttibile del produttore cinese. L’Amazfit T-Rex 3 Outdoor è disponibile con uno sconto del 31%: comprandolo adesso lo paghi 207,99 euro. Rispetto al listino di 299,99 euro puoi approfittare di un risparmio considerevole: ti costa 100 euro in meno rispetto al prezzo suggerito dallo stesso produttore.

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Amazfit T-Rex 3 Outdoor scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

L’Amazfit T-Rex 3 si impone nel settore degli smartwatch rugged come alleato ideale per qualunque tipologia di avventura tu voglia intraprendere. Questo modello combina una resistenza di livello militare a un design deciso, caratterizzato da una cassa ottagonale da 48,5 millimetri e da una solida lunetta protettiva in acciaio inossidabile.

Il fantastico display è uno dei punti di forza dell’orologio. Parliamo di uno schermo touch AMOLED da 1,5 pollici protetto da Gorilla Glass, in grado di raggiungere ben 2.000 nit di luminosità massima. Questa specifica assicura una leggibilità impeccabile in qualunque condizione di luminosità, anche sotto la luce diretta del sole.

L’autonomia eccezionale elimina l’ansia da ricarica durante i lunghi viaggi. Grazie alla batteria da 700 mAh, il dispositivo garantisce fino a 27 giorni di utilizzo standard. Si superano così le tre settimane complete di autonomia senza mai dover ricorrere alla basetta magnetica per l’alimentazione.

Per la navigazione, lo sportwatch outdoor sfrutta un GPS a doppia banda abbinato a sei sistemi satellitari, assicurando un tracciamento millimetrico nei percorsi impervi. La memoria interna da 26 GB permette inoltre di salvare mappe offline gratuite e itinerari, guidando l’utente passo dopo passo senza il telefono.

Con oltre 170 modalità sportive, inclusa la certificazione per l’apnea fino a 45 metri, l’Amazfit T-Rex 3 Outdoor monitora costantemente parametri vitali e recupero. Arricchito da pagamenti NFC e assistente Zepp Flow, si attesta come un punto di riferimento outdoor dall’ottimo rapporto qualità-prezzo.

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