Amazfit, lo smartwatch indistruttibile al minimo storico: prezzo in picchiata

L'Amazfit T-Rex 3 è disponibile in promo con uno sconto speciale del 29% e risparmi quasi 100 euro. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero.

Amazfit è diventata oramai un punto di riferimento nel panorama degli smartwatch grazie a dispositivi affidabili, realizzati con ottima cura e soprattutto disponibili con un rapporto qualità-prezzo elevato. Quando, poi, sono disponibili in promo ecco che diventano dei veri best-buy da non farsi assolutamente sfuggire. È quello che accade oggi con l’Amazfit T-Rex 3, uno degli ultimi modello lanciati sul mercato e dotato di caratteristiche veramente uniche. Da oggi è disponibile su Amazon con un ottimo sconto del 29% e risparmi quasi 100 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero e fai un ottimo affare.

Lo smartwatch di Amazfit fa parte della categoria degli orologi rugged, particolari wearable in grado di resistere alle condizioni più estreme e che ti accompagnano nelle escursioni e negli sport più avventurosi. L’Amazfit T-Rex 3 è dotato di un display super luminoso e mette a disposizione tantissime modalità di allenamento. Il GPS è super preciso e non perdi mai la giusta direzione. Autonomia prolungata che può arrivare fino a 27 giorni con un utilizzo normale. Non perdere questa occasione: può terminare subito.

Amazfit T-Rex 3: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta lampo da non farsi assolutamente scappare. Da oggi su Amazon trovi l’Amazfit T-Rex 3 in promo a un prezzo di 214 euro con uno sconto del 29% su quello di listino. Il risparmio netto è di poco inferiore ai 100 euro e hai anche anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 42,80 euro al mese. Lo paghi poco più di caffè al giorno, condizioni che solo il sito di e-commerce sa assicurare.

La disponibilità è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di pochissimi giorni. Per il reso gratuito, invece, hai ben 30 giorni di tempo, in modo da testare a fondo tutte le funzioni di questo ottimo orologio super resistente.

Amazfit T-Rex 3: le caratteristiche tecniche

L’Amazfit T-Rex 3 è uno degli orologi più interessanti nella categoria degli smartwatch rugged. Un wearable con caratteristiche uniche e soprattutto con un rapporto qualità-prezzo che difficilmente trovi in dispositivi simili. Vediamo nel dettaglio le caratteristiche tecniche.

Progettato per resistere alle condizioni più estreme, l’Amazfit è dotato di una robusta lunetta in acciaio inossidabile e ha superato rigorosi test di livello militare, garantendo il funzionamento in un range di temperature che va dai -30°C ai +70°C. Il dispositivo ospita un display AMOLED da 1,5 pollici che raggiunge una luminosità di picco di 2.000 nit, assicurando una leggibilità perfetta anche sotto il sole più intenso durante le attività outdoor. Uno dei punti di forza assoluti è l’autonomia, capace di coprire fino a 27 giorni con un utilizzo normale e di sostenere ben 81 ore di tracciamento GPS continuo in modalità massima precisione, rendendolo un compagno instancabile anche durante il trekking e le escursioni all’aperto. La precisione della navigazione è garantita dal sistema GPS a doppia frequenza con antenna polarizzata circolarmente, arricchito dalla possibilità di scaricare mappe offline gratuite (topografiche, stradali e sciistiche) con indicazioni di svolta direttamente al polso.

Per quanto riguarda il fitness, lo smartwatch supporta oltre 170 modalità sportive, includendo funzioni professionali per l’immersione fino a 45 metri e metriche specifiche per competizioni di endurance come l’Hyrox e le gare a ostacoli. L’esperienza d’uso è resa intelligente dal sistema Zepp OS 4, che introduce l’assistente vocale Zepp Flow basato su IA per gestire il dispositivo con il linguaggio naturale, mentre la suite per la salute monitora costantemente la frequenza cardiaca, la saturazione di ossigeno (SpO2), lo stress e la temperatura cutanea.

Completano la panoramica i pagamenti contactless tramite Zepp Pay e il supporto di Zepp Coach per piani di allenamento personalizzati. Un orologio rugged completo e con tante funzioni speciali che solo per oggi trovi a un prezzo eccezionale.

