Amazfit, smartwatch indistruttibile a prezzo stracciato: minimo storico

Lo smartwatch super resistente di Amazfit è disponibile in promo con uno sconto del 33% e risparmi ben 100 euro.

Se c’è una nicchia di mercato che sta riscontrando un grande successo, è sicuramente quella degli smartwatch super resistenti. Negli ultimi anni tante aziende hanno lanciato le loro soluzioni e tra queste c’è anche Amazfit, uno dei leader nel settore degli orologi smart. Uno degli ultimi modelli è l’Amazfit T-Rex 3, orologio super resistente e con caratteristiche molto interessanti. Un vero compagno per chi ama l’avventura ed è alla ricerca di un dispositivo che lo supporti nella vita di tutti i giorni. Non a caso è dotato di sensori per il monitoraggio della salute e dell’attività fisica.

Uno smartwatch super resistente che da oggi trovi anche in offerta grazie alle promo Black Friday di Amazon. Sul sito di e-commerce è disponibile con uno sconto del 33% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi quasi 100 euro. Hai anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero con Cofidis. Un’occasione irrinunciabile per uno degli smartwatch più interessanti sul mercato.

Amazfit T-Rex 3

Amazfit T-Rex 3: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta speciale per l’Amazfit T-Rex 3. Lo smartwatch super resistente del brand cinese è disponibile in offerta a un prezzo di 202,43 euro con uno sconto del 33% che fa scendere il prezzo al minimo storico. Il risparmio netto è di quasi 100 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

La disponibilità dell’orologio è immediata e per la consegna devi aspettare pochissimo. Il periodo per il reso gratuito, invece, è esteso fino al 31 gennaio 2026. Hai più di due mesi per testarlo, oppure puoi già acquistarlo oggi per Natale.

Amazfit T-Rex 3

Amazfit T-Rex 3: caratteristiche e funzionalità

L’Amazfit T-Rex 3 è uno smartwatch progettato per chi ama le avventure all’aperto, grazie alla scocca molto resistente che ha superato i test militari statunitensi. Oltre a resistere alle cadute, ai graffi e anche agli sbalzi di temperatura, questo orologio è impermeabile fino a 100 metri e lo puoi utilizzare sia in mare che in piscina per tenere traccia delle tue attività fisiche.

Il dispositivo è dotato di un ampio display AMOLED da 1,5" ad altissima risoluzione e protezione Gorilla Glass. Con una luminosità che può raggiungere i 2000 nit, il display garantisce una leggibilità eccellente anche sotto la luce diretta del sole, facilitando la consultazione delle mappe e dei dati di allenamento in tempo reale. L’autonomia è uno dei suoi punti di forza: la batteria garantisce una durata fino a 27 giorni con un utilizzo normale.

Per quanto riguarda l’attività fisica, l’Amazfit T-Rex 3 supporta più di 170 modalità sportive con particolare attenzione agli sport ad alta intensità, come ad esempio la modalità gara Hyrox, sviluppata in collaborazione con l’omonima competizione, che traccia in tempo reale le nove discipline della competizione con passaggio automatico da un esercizio all’altro. Nelle discipline come la corsa e la camminata, è possibile impostare un coach virtuale che ti aiuta a mantenere il ritmo desiderato. Non manca un chip GNSS che assicura una geolocalizzazione super precisa grazie all’utilizzo di 6 sistemi satellitari.

Il monitoraggio della salute utilizza il sensore biometrico BioTracker PPG, che rileva frequenza cardiaca, saturazione di ossigeno nel sangue, livello di stress e temperatura cutanea. Le funzionalità smart includono il supporto per i pagamenti NFC e l’interazione con un assistente virtuale AI. Uno smartwatch super completo e da oggi a un prezzo mai visto prima.

Amazfit T-Rex 3