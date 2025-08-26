Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Amazfit

In sintesi

Amazfit GTR 3 46 mm in offerta su Amazon a 69 €, minimo storico con il 53% di sconto e consegna gratuita in un giorno.

Smartwatch con display AMOLED, GPS integrato, resistenza 5 ATM, autonomia fino a 21 giorni e funzioni fitness complete.

È il momento giusto per acquistare un nuovo smartwatch di qualità senza spendere troppo. Con la nuova offerta in corso su Amazon, infatti, è ora possibile puntare sull’ottimo Amazfit GTR 3 e, in particolare, sulla variante da 46 mm.

Lo smartwatch di Amazfit, brand sempre più di riferimento per il settore degli indossabili, è oggi disponibile in offerta con il 53% di sconto rispetto al prezzo consigliato.

Grazie a questa promozione, lo smartwatch è ora acquistabile con un prezzo ridotto a 69 euro. L’offerta è valida solo per un breve periodo ed è disponibile premendo sul box riportato qui di sotto. Si tratta del nuovo prezzo minimo storico.

Amazfit GTR 3, 46 mm, Smartwatch Orologio Intelligente Alexa Integrato, 150 modalità di Allenamento con GPS, AMOLED, Monitor del Sonno, 5 ATM Impermeabile, Durata Batteria di 21 Giorni, SpO2

La scheda tecnica dell’Amazfit GTR 3

Con Amazfit GTR 3 è possibile acquistare un ottimo smartwatch, ideale per garantire prestazioni ottimali in tutti i contesti di utilizzo. Il dispositivo è dotato di un display AMOLED circolare e viene proposto nella variante con cassa da 46 mm.

Lo smartwatch include il GPS e, quindi, è in grado di monitorare la posizione anche senza il bisogno di dover essere collegato allo smartphone. In questo modo, il dispositivo può tracciare l’allenamento in modo ancora più efficace.

Amazfit GTR 3 è un vero e proprio fitness tracker, con tante funzionalità pensate sia per supportare l’utente durante l’attività fisica che per monitorare il suo allenamento e il suo stato di salute. Da segnalare anche la resistenza all’acqua fino a 5 ATM.

C’è anche il sistema di monitoraggio del sonno. Il modello si integra al meglio con lo smartphone, per sincronizzare notifiche e messaggi, e può garantire un’ottima autonomia (fino a 21 giorni di utilizzo con una sola carica).

Amazfit GTR 3, l’offerta di Amazon

Con la nuova offerta in corso su Amazon è ora possibile acquistare Amazfit GTR 3 con un prezzo scontato del 53%. Si tratta di un’occasione d’oro per mettere le mani su uno smartwatch di alta qualità e con un prezzo davvero conveniente.

Grazie a questa promozione, infatti, il modello di Amazfit è ora disponibile con un prezzo ridotto a 69 euro, raggiungendo il suo minimo storico e confermandosi come uno degli smartwatch più interessanti da prendere oggi sullo store di Amazon.

Per accedere subito alla promo basta premere sul banner riportato qui di sotto e seguire la procedura per completare l’acquisto. La consegna è gratuita e avviene in un giorno. Ci sono 30 giorni di tempo per esercitare il reso gratuito.

