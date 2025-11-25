Libero
OFFERTE

Amazfit Bip, maxi sconto su Amazon sullo smartwatch per sport e salute

Grazie alle offerte per il Black Friday scende sotto i 50€ lo smartwatch sportivo Amazfit Bip 5, con GPS, chiamate Bluetooth e lunga autonomia

Pubblicato:

Foto di Libero Tecnologia

Libero Tecnologia

Redazione

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Amazfit Bip, maxi sconto su Amazon sullo smartwatch per sport e salute Amazon

Cerchi uno smartwatch completo ma accessibile? L’Amazfit Bip 5 oggi è protagonista di un’offerta davvero allettante su Amazon con uno sconto del 45%. Puoi acquistarlo a 49,00€ direttamente a questo link. È un modello pensato per chi vuole un dispositivo affidabile nella vita di tutti i giorni e durante l’allenamento: design leggero da 46 mm, schermo ampio e ben leggibile, chiamate Bluetooth integrate e autonomia fino a 10 giorni lo rendono una scelta pratica e concreta. Il tutto è supportato dall’app Zepp, che semplifica consultazione e analisi dei dati.

Oltre all’uso quotidiano, spiccano le funzioni per il fitness e la salute: più di 120 modalità sportive, rilevamento automatico di alcune attività, GPS integrato e monitoraggio continuo di frequenza cardiaca, stress, sonno e ossigenazione del sangue. Un pacchetto ricco che, a questo prezzo, diventa particolarmente interessante per chi desidera uno smartwatch versatile senza spendere troppo.

È iniziato il Black Friday su Amazon: scopri tutte le offerte e gli sconti su tecnologia, casa, sport e molto altro.

Amazfit Bip 5

Amazfit Bip 5

49,00 €89,90 € -40,90 € (45%)

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Scopri le nostre offerte su Telegram

Amazfit Bip 5: prezzo, offerta e sconto Amazon

Su Amazon l’Amazfit Bip 5 è proposto a 49,00€ con un ribasso del 45%. Una cifra che rende questo smartwatch tra le opzioni più interessanti per chi vuole uno strumento concreto per sport e benessere, con funzioni smart utili nella vita quotidiana. Se sei alla ricerca di un indossabile affidabile e dal costo contenuto, questa promozione è un’ottima occasione per portarsi a casa un modello completo a un prezzo davvero competitivo.

Considerando dotazione e autonomia, l’offerta rappresenta un punto d’ingresso ideale nel mondo degli smartwatch: pratico, ricco di funzioni e con una gestione dei dati semplice attraverso l’app Zepp.

Amazfit Bip 5

Amazfit Bip 5

49,00 €89,90 € -40,90 € (45%)

Amazfit Bip 5: le caratteristiche tecniche

L’Amazfit Bip 5 adotta un display da 1,91" curvato, in vetro temperato con rivestimento anti-impronte: un pannello ampio, chiaro e comodo da consultare anche in movimento. Basato su Zepp OS 2.0, offre un ecosistema con oltre 70 app e giochi scaricabili, per personalizzare l’esperienza al polso. Non manca l’Alexa integrata per interagire con funzioni e dispositivi compatibili.

La parte smart è completa: grazie a altoparlante e microfono puoi rispondere alle chiamate via Bluetooth e persino comporre numeri dal tastierino. Lato sport, sono disponibili oltre 120 modalità, con rilevamento automatico di 7 attività e supporto a 4 sistemi satellitari per tracciare con precisione i percorsi. È possibile collegare i dati ad app fitness popolari come Strava, adidas Running e Komoot.

Per la salute, il dispositivo monitora in modo continuativo frequenza cardiaca, SpO2, stress e sonno, offrendo avvisi in caso di valori anomali. L’autonomia raggiunge fino a 10 giorni, così riduci le ricariche e ti concentri sulle attività che contano.

Amazfit Bip 5

Amazfit Bip 5

49,00 €89,90 € -40,90 € (45%)

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Ti suggeriamo

ENEL

Ti potrebbero interessare

NH Collection Paris Ponthieu Champs-Élysées

I più letti di Libero Tecnologia

Le migliori occasioni scelte per te

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963