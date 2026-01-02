Amazfit Balance, offerta shock: minimo storico e prezzo in picchiata

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

L'Amazfit Balance è disponibile su Amazon con uno sconto del 33% e risparmi decine di euro. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero.

Vuoi rimetterti in forma dopo gli eccessi di Natale e del cenone di Capodanno? La tecnologia può darti una mano. Gli smartwatch, ad esempio, integrano funzioni e tecnologie sempre più evolute che ti aiutano ad allenarti in modo intelligente e con obiettivi mirati. È il caso, ad esempio, dell’Amazfit Balance, smartwatch per la vita di tutti i giorni che da oggi trovi in promo su Amazon con uno sconto del 33% che lo fa diventare uno dei migliori orologi smart da acquistare oggi. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero.

Parliamo di uno smartwatch realizzato con molta cura e con un design ricercato che ricorda gli orologi analogici. Sotto la scocca, però, si nasconde l’anima moderna del dispositivo, composta da sensori che monitorano in tempo reale i tuoi parametri vitali e che supportano più di 150 modalità sportive. Un wearable completo e con un’autonomia prolungata che da oggi trovi a un prezzo mai visto prima. Non a caso è uno dei più venduti su Amazon in questi ultimi giorni.

Amazfit Balance: prezzo, offerta e sconto Amazon

Occasione da non lasciarsi assolutamente sfuggire. Solo per oggi su Amazon trovi l’Amazfit Balance in promo a un prezzo di 139,99 euro, con uno sconto del 33% rispetto a quello consigliato. Il risparmio netto è di 70 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 28 euro al mese. Lo paghi praticamente meno di un caffè al giorno, condizioni d’acquisto che nessun altro orologio sa assicurare.

La disponibilità dello smartwatch è immediata e lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai ben 30 giorni di tempo da quando ti viene consegnato, in modo da testarne tutte le funzionalità. Non perdere questa occasione, può terminare da un momento all’altro.

Amazfit Balance: caratteristiche tecniche e funzionalità

L’Amazfit Balance è il calssico smartwatch che puoi indossare in ogni momento della giornata e fornisce funzionalità avanzate per il monitoraggio della salute e dell’attività fisica. Un orologio completo e che come abbiamo visto trovi a un prezzo speciale.

Il wearable è dotato di display AMOLED da 1,5 pollici con una luminosità di picco di 1.500 nit, che garantisce una leggibilità elevata in ogni condizione, racchiuso in un telaio metallico leggero dal design classico e raffinato. Uno dei punti forti dello smartwatch è l’integrazione dell’intelligenza artificiale attraverso il sistema Zepp Aura, che fornisce strumenti avanzati per il riposo e la meditazione, e il punteggio di Readiness, un indicatore quotidiano che analizza il recupero fisico e mentale per suggerire l’intensità delle attività giornaliere.

Per la prima volta su uno smartwatch Amazfit, debutta il sensore BIA (Analisi dell’Impedenza Bioelettrica), capace di misurare la composizione corporea includendo percentuali di grasso corporeo, massa muscolare, acqua e metabolismo basale direttamente dal polso. Il monitoraggio biometrico è affidato al sensore BioTracker 5.0, che rileva con precisione frequenza cardiaca, ossigenazione del sangue, stress e qualità del sonno.

Gli appassionati di fitness possono contare su oltre 150 modalità sportive e sul supporto di Zepp Coach, un allenatore virtuale basato su IA che personalizza i piani di allenamento, mentre il sistema di posizionamento GPS a doppia frequenza con supporto a sei sistemi satellitari assicura una precisione millimetrica nei percorsi outdoor.

Sul fronte smart, l’Amazfit Balance supporta le chiamate Bluetooth, integra l’assistente vocale Amazon Alexa e permette pagamenti contactless sicuri tramite Zepp Pay. L’autonomia è un altro punto di forza, garantendo fino a 14 giorni di utilizzo tipico con una singola carica, permettendo di indossare il dispositivo giorno e notte senza interruzioni.

