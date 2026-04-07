Amazfit, lo smartwatch per la salute a un prezzo stracciato: va comprato subito

Lo smartwatch top di Amazfit è disponibile in promo con uno sconto del 40% e approfitti del minimo storico. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero.

Amazfit

Di tanto in tanto su Amazon trovi offerte talmente speciali che non devi fartele scappare per nessun motivo. Ed è quello che accade oggi con l’Amazfit Balance, smartwatch top di gamma dotato di funzioni speciali per il benessere psico-fisico. Grazie a speciali sensori e all’utilizzo dell’intelligenza artificiale, è in grado di tenere sotto controllo diversi aspetti della tua vita e di consigliarti quando e come allenarti. Un unicum nel panorama degli orologi intelligenti.

Come detto, lo smartwatch è disponibile da oggi in promo su Amazon con uno sconto del 40% che fa crollare il prezzo al minimo storico e lo paghi quasi la metà risparmiando poco meno di 100 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Non perdere questa opportunità: clicca sul link e accedi direttamente alla promo.

Amazfit Balance

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Amazfit Balance: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta imperdibile per l’Amazfit Balance. Da oggi lo smartwatch top è disponibile a un prezzo di 126,07 euro con uno sconto del 40% rispetto a quello di listino. Lo paghi quasi la metà con un risparmio di quasi 100 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 25,22 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Praticamente lo paghi meno di un caffè al giorno.

La disponibilità è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Come per alcuni smartwatch disponibili su Amazon, per il reso gratuito hai ben 30 giorni di tempo da quando ti viene consegnato. Non perdere questa opportunità, può terminare da un momento all’altro.

Amazfit Balance

Amazfit Balance: le caratteristiche tecniche

L’Amazfit Balance si distingue per un design che richiama l’eleganza degli orologi tradizionali, ma con un cuore tecnologico all’avanguardia. Dotato di un ampio display AMOLED HD da 1,5" con vetro antiriflesso, incastonato in una scocca in lega di alluminio.

La caratteristica più interessante dell’Amazfit Balance risiede nelle sue funzioni di analisi del benessere. Ogni mattina, l’orologio genera un Punteggio di Prontezza (Readiness) basato sui dati del sonno, della frequenza cardiaca a riposo e della variabilità cardiaca, indicandoti se sei pronto ad affrontare la giornata o se il tuo corpo ha bisogno di riposo. Grazie al sensore di impedenza bioelettrica BIA, puoi inoltre misurare direttamente dal polso otto parametri della composizione corporea, tra cui massa grassa, massa muscolare, percentuale di acqua e metabolismo basale, ottenendo una visione completa del tuo stato di forma.

L’integrazione con l’intelligenza artificiale è totale: il nuovo Zepp Flow (basato su GPT-4o) permette di controllare l’orologio e rispondere ai messaggi parlando in modo naturale, mentre lo Zepp Coach crea piani di allenamento personalizzati che si adattano ai tuoi progressi. Per gli amanti dell’outdoor, il GPS a doppia banda con sei sistemi di posizionamento assicura una precisione millimetrica anche tra i grattacieli o nei boschi, con la possibilità di importare file di percorso e navigare offline.

Non mancano le funzioni smart per la produttività: puoi effettuare e ricevere chiamate Bluetooth, gestire il calendario e persino effettuare pagamenti contactless tramite Zepp Pay. Il tutto è supportato da un’autonomia eccezionale che raggiunge i 14 giorni con un utilizzo tipico (fino a 25 giorni in risparmio energetico), eliminando lo stress della ricarica quotidiana. Un orologio che puoi indossare ventiquattro ore su ventiquattro e di cui non potrai più fare a meno.

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