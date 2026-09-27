Amazfit Balance, prezzo a picco per lo smartwatch top: va comprato ora

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Capace di monitorare oltre 150 attività sportive e restituire informazioni accurate sullo stato di salute, lo smartwatch del produttore cinese è al minimo storico su Amazon.

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L’Amazfit Balance va ben oltre la sua apparenza "classica". All’interno della cassa circolare in lega di alluminio trovano spazio componenti hi-tech grazie alle quali tracciare gli allenamenti in oltre 150 modalità sportive, monitorare lo stato di salute, controllare riproduzione musicale e ottenere indicazioni stradali. E con l’integrazione di GPT-4.0 di OpenAI, potrai sfruttare intelligenza artificiale e controlli vocali per sfruttarne a meglio le potenzialità.

Il doppio sconto che trovi oggi su Amazon fa poi crollare il prezzo a un livello mai così basso: lo paghi pochissimo e fai un vero affare.

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Doppio sconto da urlo per lo smartwatch Amazfit: offerta e prezzo finale

Il doppio sconto che trovi oggi su Amazon sullo smartwatch del marchio cinese è di quelli a cui è difficile restare indifferenti. Grazie alla promozione garantita dal colosso del commercio elettronico, infatti, il prezzo del wearable scende a un livello davvero basso.

L’Amazfit Balance con cassa da 46 millimetri è disponibile con lo sconto fisso del 43% al quale si somma lo sconto automatico al check-out dal valore di 11,99 euro. Grazie a questo doppio ribasso il prezzo scivola al minimo storico di 107,90 euro, con un risparmio superiore ai 100 euro rispetto al prezzo consigliato dallo stesso produttore.

Amazfit Balance scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Il display AMOLED da 1,5 pollici con risoluzione 480 x 480 pixel garantisce una visibilità ottimale in qualunque condizione di luminosità esterna: anche esposto alla luce diretta del sole permette di leggere messaggi, accedere a statistiche e controllare le indicazioni stradali. Protetto da un vetro temperato con cornice antiabbagliamento e rivestimento antigraffio, è racchiuso in una cassa da 46mm che pesa appena 35 grammi. Il telaio intermedio in lega di alluminio garantisce solidità senza appesantire il polso durante l’uso quotidiano.

Il comparto sensori si compone di cardiofrequenzimetro ottico, pulsossimetro, monitoraggio dello stress, della temperatura cutanea e della qualità del sonno (con distinzione delle fasi leggera, profonda e REM). Non mancano poi i sensori bioimpedenziometrici, grazie ai quali misurare la composizione corporea e ottenere così una stima della massa grassa e massa muscolare direttamente dal polso, senza bisogno di una bilancia impedenziometrica separata.

Con oltre 150 modalità sportive e il riconoscimento automatico dell’attività fisica in corso, l’Amazfit Balance è perfetto per chi si diletta nella corsa, nel ciclismo, nel nuoto e molte altre discipline, supportato da un GPS integrato per il tracciamento preciso dei percorsi anche senza smartphone al seguito. Il Zepp Coach AI analizza le performance nel tempo, fornendo suggerimenti personalizzati per migliorare gli allenamenti in base ai dati raccolti.

La batteria da 475 mAh garantisce fino a 14 giorni di autonomia in condizioni di utilizzo tipico, con una ricarica completa che richiede circa 2 ore. Grazie alla connettività Bluetooth 5.0, Wi-Fi e NFC, puoi ricevere notifiche, effettuare pagamenti contactless e sincronizzare i dati con lo smartphone in tempo reale, riducendo sensibilmente la frequenza delle ricariche rispetto a molti smartwatch concorrenti.