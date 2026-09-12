Amazfit, lo smartwatch oggi lo paghi pochissimo: sconto imperdibile

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L’Amazfit Balance è lo smartwatch perfetto se cerchi un dispositivo che coniughi funzionalità avanzate e un design classico e senza tempo. Con il suo quadrante tondo e telaio in lega di alluminio sfoggia uno stile intramontabile e, allo stesso tempo, offre funzioni smart avanzate che vanno ben oltre il semplice fitness tracking. Grazie al controllo vocale Zepp Flow, basato sulla tecnologia GPT-4.0 di OpenAI, puoi rispondere ai messaggi WhatsApp direttamente dal polso, senza dover tirare fuori lo smartphone. Con i pagamenti NFC e oltre 150 modalità sportive, è pensato per accompagnarti sia in ufficio che durante l’allenamento. Grazie all’offerta che trovi oggi su Amazon, poi, l’acquisto diventa doppiamente conveniente: non solo lo trovi a un prezzo bassissimo, ma puoi anche scegliere di pagare a rate senza interessi né spese di istruttoria.

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Amazfit, lo smartwatch top a tasso zero su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

Un prezzo così basso sullo smartwatch del produttore cinese non si era mai visto. Grazie allo sconto Amazon del 43%, l’Amazfit Balance costa solamente 119,90 euro anziché 209,90 euro come da listino.

Come detto inizialmente, poi, c‘è anche la possibilità di pagare a rate senza oneri aggiuntivi (riservata agli iscritti ad Amazon Prime). Optando per questa modalità di pagamento, l’Amazfit Balance costa solamente 24 euro al mese per 5 mesi.

Amazfit Balance scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Una scheda tecnica, quella dell’Amazfit Balance, che ha davvero ben poco da invidiare a modelli più costosi e rinomati. Il display AMOLED da 1,5 pollici, con risoluzione 480 x 480 pixel, è protetto da un vetro temperato con cornice antiabbagliamento e rivestimento antigraffio, racchiuso in una cassa da 46 mm che pesa appena 35 grammi. Il telaio intermedio in lega di alluminio, ispirato al design delle auto di lusso e degli orologi classici, garantisce solidità senza appesantire il polso.

Sul fronte della salute, il comparto sensori copre cardiofrequenzimetro ottico, pulsossimetro, monitoraggio dello stress, della temperatura cutanea e della qualità del sonno con distinzione delle fasi leggera, profonda e REM. Una delle funzioni più interessanti è la misurazione della composizione corporea tramite bioimpedenza, che stima parametri come massa grassa e massa muscolare direttamente dal polso, senza bisogno di una bilancia impedenziometrica separata. Con oltre 150 modalità sportive e il riconoscimento automatico dell’attività fisica in corso, l’Amazfit Balance si adatta a corsa, ciclismo, nuoto e molte altre discipline, supportato da un GPS integrato per il tracciamento preciso dei percorsi anche senza smartphone al seguito. Il Zepp Coach AI analizza le performance nel tempo, fornendo suggerimenti personalizzati per migliorare gli allenamenti in base ai dati raccolti.

La batteria da 475 mAh garantisce fino a 14 giorni di autonomia in condizioni di utilizzo tipico, con una ricarica completa che richiede circa 2 ore. Grazie alla connettività Bluetooth 5.0, Wi-Fi e NFC, puoi ricevere notifiche, effettuare pagamenti contactless e sincronizzare i dati con lo smartphone in tempo reale, il tutto mantenendo un’autonomia che riduce sensibilmente la frequenza delle ricariche rispetto a molti smartwatch concorrenti.