Amazfit Balance è in offerta su Amazon ed è oggi disponibile in super sconto: si tratta dello smartwatch giusto da prendere oggi

Amazfit Balance è in offerta su Amazon a 147 €, con uno sconto del 29%, venduto e spedito da Amazon e disponibile in due colorazioni (bianco e nero).

Smartwatch completo e versatile: display AMOLED 1,5", NFC, autonomia fino a 14 giorni, controllo vocale con AI (Zepp Flow + GPT-4.0), compatibile con Android e iPhone, telaio in metallo e peso di soli 35 grammi.

Tra le offerte in corso su Amazon c’è oggi l’occasione giusta per poter mettere le mani su un ottimo smartwatch, da abbinare al proprio smartphone Android oppure al proprio iPhone.

Grazie alla promo in corso, infatti, Amazfit Balance è ora disponibile in sconto con la possibilità di completare l’acquisto con una spesa di 147 euro. Il modello, venduto e spedito da Amazon, è disponibile con il 29% di sconto.

Per gli utenti interessati, Amazfit Balance è ora acquistabile con la possibilità di scegliere tra due colorazioni, la bianca e la nera. Per accedere subito alla promo basta premere sul banner qui di sotto. La promo in corso è valida solo per un breve periodo di tempo.

Amazfit Balance Smartwatch 46 mm, Pagamento NFC, AI Fitness Coach, Batteria di 14 Giorni, Monitoraggio del Sonno e della Salute, GPS, 150 Modalità Sportive, Chiamate Bluetooth per Android e iPhone

Amazfit Balance: la scheda tecnica

Con Amazfit Balance è possibile acquistare uno smartwatch completo e di qualità. Tra le specifiche del dispositivo troviamo un display AMOLED circolare da 1,5 pollici, con risoluzione di 480 x 480 pixel e lunetta in vetro antiriflesso.

Da segnalare anche la presenza del chip NFC per i pagamenti e la possibilità di sfruttare un’ottima autonomia, con fino a 14 giorni di utilizzo con una sola carica della batteria. C’è anche la possibilità di sfruttare il controllo vocale con AI, grazie a Zepp Flow e alla tecnologia GPT 4.0.

Il telaio è in metallo, la corona è da 46 mm e la scocca pesa appena 35 grammi. Il dispositivo può integrarsi con smartphone Android e iPhone e può diventare un vero e proprio fitness tracker.

Il dispositivo, infatti, ha la capacità di monitorare l’allenamento e lo stato di salute dell’utente, grazie al rilevamento di numerose funzionalità, con un monitoraggio in tempo reale. Si tratta, quindi, di un prodotto completo e ricco di funzioni.

Amazfit Balance: l’offerta di Amazon

Con la nuova offerta in corso su Amazon è ora possibile acquistare Amazfit Balance con un prezzo ridotto fino a 147 euro. Il modello è venduto e spedito da Amazon ed è disponibile tramite il box qui di sotto. Si tratta dell’occasione giusta per mettere a polso uno smartwatch di qualità e in grado di abbinarsi sia allo smartphone Android che al proprio iPhone.

