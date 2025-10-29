Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Amazfit Active 2 è in offerta e ora costa meno di 100 euro: è lui lo smartwatch giusto da scegliere su Amazon in questo momento

Amazfit

In sintesi

Super offerta Amazon per Amazfit Active 2: lo smartwatch è disponibile a soli 93 euro, venduto e spedito da Amazon, al prezzo minimo storico per un periodo limitato.

Ottime caratteristiche tecniche: display AMOLED da 1,32", GPS, NFC, resistenza 5 ATM, fino a 10 giorni di autonomia e oltre 160 modalità sportive, compatibile con Android e iPhone.

Per chi è alla ricerca di un nuovo smartwatch da prendere oggi c’è un’offerta Amazon da cogliere al volo: Amazfit Active 2, infatti, è ora disponibile in sconto a 93 euro, scegliendo la versione venduta e spedita da Amazon. Si tratta di un’occasione ottima: il dispositivo è ora al prezzo minimo storico e può rappresentare la soluzione giusta per mettere al polso uno smartwatch di qualità, da abbinare al proprio smartphone (sia Android che iPhone). La promozione sarà disponibile solo per un breve periodo di tempo ed è accessibile tramite il box qui di sotto.

Amazfit Active 2, la scheda tecnica

Con Amazfit Active 2 è possibile acquistare un ottimo smartwatch, economico e completo. Il dispositivo è dotato di un display circolare con pannello AMOLED da 1,32 pollici e di una cassa da 44 mm. Tra le caratteristiche troviamo il GPS integrato e la possibilità di sfruttare il chip NFC per i pagamenti. Lo smartwatch è resistente all’acqua fino a 5 ATM.

Da segnalare anche un’ottima autonomia, con fino a 10 giorni di utilizzo con una carica completa. Il dispositivo di Amazfit può contare anche su varie funzionalità per il tracciamento della salute e dell’allenamento, con anche il monitoraggio del sonno e il riconoscimento di oltre 160 modalità sportive. Ci sono anche le mappe gratuite.

Amazfit Active 2 è uno dei prodotti più interessanti del momento per chi è alla ricerca di uno smartwatch di qualità, completo e in grado di offrire prestazioni eccellenti anche con una spesa inferiore ai 100 euro, grazie all’offerta in corso su Amazon. Si tratta di uno dei "best buy" della sua categoria in questo momento.

Amazfit Active 2: l’offerta di Amazon

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare Amazfit Active 2 con un prezzo ridotto a 93 euro. Il modello è venduto e spedito da Amazon e diventa oggi un vero e proprio affare per tutti gli utenti alla ricerca di uno smartwatch di qualità da prendere a meno di 100 euro. Gli utenti abilitati agli acquisti rateali possono effettuare il pagamento anche optando per l’acquisto in 5 rate senza interessi. Per sfruttare subito la promozione basta premere sul box qui di sotto.

