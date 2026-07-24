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Organizzare una festa, un allenamento o semplicemente riempire casa di musica può diventare complicato se l’audio è debole, pieno di distorsioni o vincolato dai cavi. Con uno sconto del 40%, il Trevi XR 8A44 DOUBLE offre un sistema compatto ma potente, pensato per chi vuole più volume, bassi profondi e la libertà del wireless a un prezzo contenuto.

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Questo altoparlante portatile punta tutto su un audio ricco e bilanciato, grazie alla combinazione di due speaker stereo e due woofer passivi che enfatizzano i bassi, mantenendo il suono chiaro anche ad alto volume. La struttura separabile in due unità indipendenti permette di ampliare il fronte stereo e di posizionare le casse in punti diversi della stanza, creando un effetto immersivo ideale per feste domestiche o ambienti aperti. Le molteplici connessioni, l’audio wireless 5.3 e la resistenza agli schizzi completano un profilo pensato per un utilizzo dinamico, sia in casa che all’aperto.

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In questo momento puoi trovare il Trevi XR 8A44 DOUBLE a 29,90€ grazie a uno sconto del 40%, una cifra particolarmente aggressiva per una cassa portatile da 2x10W con struttura separabile e woofer passivi dedicati ai bassi. A questa fascia di prezzo molti speaker offrono solo funzioni basiche, mentre qui hai un sistema pensato per coprire veri e propri piccoli party o allenamenti intensivi, con un audio che riempie l’ambiente e una gestione flessibile delle sorgenti.

Se cerchi un diffusore versatile per musica quotidiana, feste tra amici o da portare in viaggio, il Trevi XR 8A44 DOUBLE è disponibile con uno sconto del 40%, un’occasione interessante per chi vuole un audio più potente senza spendere cifre da impianto hi-fi.

Lo speaker portatile con il sistema Clear Sound e la struttura separabile

Se ti capita spesso di non sentire bene la musica durante le feste o di avere un audio piatto quando ascolti playlist e podcast, questo speaker punta a risolvere proprio questi limiti offrendo più potenza e flessibilità di posizionamento.

Sistema audio Clear Sound con 2 altoparlanti stereo e 2 woofer passivi : la combinazione di driver dedicati e woofer passivi rende il suono più corposo, con bassi profondi e meno distorsioni anche quando alzi il volume per animare una stanza intera.

: la combinazione di driver dedicati e woofer passivi rende il suono più corposo, con bassi profondi e meno distorsioni anche quando alzi il volume per animare una stanza intera. Potenza totale di 2x10W : i 20W complessivi permettono di sonorizzare senza problemi un soggiorno, un terrazzo o una piccola festa, evitando l’effetto "cassa che scompare" sotto il chiacchiericcio degli ospiti.

: i 20W complessivi permettono di sonorizzare senza problemi un soggiorno, un terrazzo o una piccola festa, evitando l’effetto "cassa che scompare" sotto il chiacchiericcio degli ospiti. Design modulare separabile in due speaker indipendenti : puoi dividere il sistema in due unità e posizionarle ai lati opposti della stanza, ottenendo un fronte stereo più ampio e un ascolto più immersivo, ideale per film, gaming o party.

: puoi dividere il sistema in due unità e posizionarle ai lati opposti della stanza, ottenendo un fronte stereo più ampio e un ascolto più immersivo, ideale per film, gaming o party. Connessioni multiple con doppio lettore Micro SD e doppio ingresso AUX-IN : la possibilità di gestire due sorgenti musicali diverse e indirizzarle su speaker separati permette di creare ambienti sonori differenti, ad esempio una playlist più tranquilla in un’area relax e una più energica nella zona party.

: la possibilità di gestire due sorgenti musicali diverse e indirizzarle su speaker separati permette di creare ambienti sonori differenti, ad esempio una playlist più tranquilla in un’area relax e una più energica nella zona party. Audio Wireless 5.3 : la connessione senza fili più stabile e veloce riduce le interruzioni e i ritardi, così puoi controllare musica e volume direttamente da smartphone o tablet senza dover restare vicino alla cassa.

: la connessione senza fili più stabile e veloce riduce le interruzioni e i ritardi, così puoi controllare musica e volume direttamente da smartphone o tablet senza dover restare vicino alla cassa. Certificazione IPX5 e batteria al litio ricaricabile: la resistenza agli schizzi ti consente di usare lo speaker vicino a piscina, in giardino o in caso di pioggerella, mentre la batteria integrata garantisce ore di riproduzione continua, con ricarica semplice tramite porta Type-C e indicatore LED per tenere d’occhio l’autonomia.

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FAQ Il Trevi XR 8A44 DOUBLE può essere usato come due casse separate in stanze diverse? Sì, lo speaker si separa in due unità indipendenti che puoi posizionare in punti diversi per ampliare il fronte stereo. Il Trevi XR 8A44 DOUBLE è resistente all’acqua? Sì, ha certificazione IPX5 che lo protegge da schizzi d’acqua, pioggia leggera e umidità. Posso collegare due sorgenti audio diverse al Trevi XR 8A44 DOUBLE? Sì, dispone di due lettori Micro SD e due ingressi AUX-IN per riprodurre sorgenti diverse su speaker separati. Il Trevi XR 8A44 DOUBLE funziona anche in wireless con smartphone? Sì, integra connessione audio Wireless 5.3 per collegarlo senza fili a smartphone o tablet.