Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

La cassa Bluetooth JBL Flip 7 con autonomia fino a 14 ore è in sconto del 34%. Ideale per le feste con gli amici e in piscina.

Amazon

Portare la musica fuori casa senza preoccuparsi di schizzi, polvere o piccoli urti è più semplice con uno speaker pensato per seguirti. Oggi il JBL Flip 7 è disponibile con uno sconto del 34%.

JBL Flip 7 98,99 € -34% 149,99 € Risparmi 51,00 € Acquista su Amazon

Il JBL Flip 7 è un altoparlante Bluetooth portatile pensato per accompagnare feste in casa e uscite all’aperto. La riproduzione arriva fino a 14 ore con una carica, con la possibilità di aggiungere altre 2 ore usando Playtime Boost. Il suono punta su bassi definiti anche ad alto volume e alte frequenze nitide; l’AI Sound Boost contribuisce a ottimizzare le prestazioni acustiche contenendo la distorsione. Il design impermeabile e resistente alla polvere, insieme alla resistenza alle cadute da un metro, lo rende adatto anche alla doccia o alla spiaggia.

JBL Flip 7 in offerta: sconto del 34% e circa 51 euro di risparmio

Con il prezzo indicato di 98,99 euro e uno sconto del 34%, il JBL Flip 7 permette di risparmiare circa 51 euro rispetto al prezzo precedente implicito nella percentuale. Per chi cerca uno speaker Bluetooth da usare sia in casa sia fuori, la combinazione di portabilità, autonomia fino a 14 ore e protezione da acqua e polvere riunisce in un solo dispositivo caratteristiche utili per diversi contesti. Il JBL Flip 7 è disponibile con uno sconto del 34%. Le informazioni disponibili non indicano la scadenza della promozione, la possibilità di pagare a rate o eventuali condizioni di reso e consegna.

Amazon

Acquista subito JBL Flip 7 in offerta

Lo speaker JBL con l’autonomia fino a 14 ore e la protezione da acqua e polvere

Se vuoi ascoltare musica in ambienti diversi senza dover trattare lo speaker con particolare cautela, il Flip 7 mette insieme portabilità e resistenza. Ecco cosa offre nell’uso quotidiano:

Fino a 14 ore di riproduzione e 2 ore extra con Playtime Boost : hai più tempo per ascoltare musica durante una giornata fuori o una festa senza fermarti subito per ricaricare.

: hai più tempo per ascoltare musica durante una giornata fuori o una festa senza fermarti subito per ricaricare. Bassi definiti anche ad alto volume e alte frequenze nitide : il design del tweeter e l’AI Sound Boost puntano a mantenere un suono ricco e a limitare la distorsione quando alzi il volume.

: il design del tweeter e l’AI Sound Boost puntano a mantenere un suono ricco e a limitare la distorsione quando alzi il volume. Resistenza all’acqua, alla polvere e alle cadute da un metro : puoi portare lo speaker sotto la doccia o in spiaggia, oppure usarlo all’aperto con maggiore tranquillità.

: puoi portare lo speaker sotto la doccia o in spiaggia, oppure usarlo all’aperto con maggiore tranquillità. Sistema PushLock con cinturino da polso e moschettone inclusi : puoi agganciare o appendere l’altoparlante, oppure trasportarlo a mano secondo la situazione.

: puoi agganciare o appendere l’altoparlante, oppure trasportarlo a mano secondo la situazione. Compatibilità con Auracast: puoi collegare più speaker compatibili per ampliare il suono durante feste e occasioni in compagnia.

JBL Flip 7 98,99 € -34% 149,99 € Risparmi 51,00 € Acquista su Amazon

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: “Offerte Tech – Sconti e Promozioni" e “Offerte Casa – Sconti e Promozioni". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Offerte Tech – Sconti e Promozioni -> Clicca qui

Offerte Casa – Sconti e Promozioni -> Clicca qui

Approfitta ora dell’offerta sul JBL Flip 7: sconto del 34% finché la promozione è disponibile.

FAQ Quanto dura la batteria del JBL Flip 7? La riproduzione arriva fino a 14 ore con una carica; Playtime Boost può aggiungere altre 2 ore. Il JBL Flip 7 è adatto all’uso sotto la doccia? Sì, le informazioni del prodotto indicano che è impermeabile e può essere portato sotto la doccia. Il JBL Flip 7 si può collegare ad altri speaker? Sì, può collegarsi a più speaker compatibili con Auracast.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.