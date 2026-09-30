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Lo smart speaker Echo Dot è in offerta con uno sconto del 67% e costa meno di 30 euro. Riproduce i tuoi brani preferiti e puoi controllare i dispositivi smart presenti in casa.

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Avere musica, timer, meteo e controllo dei dispositivi smart sempre a portata di voce semplifica davvero le giornate, ma spesso si teme di dover spendere troppo o occupare troppo spazio in casa. In queste ore l’Echo Dot è proposto con uno sconto del 67% che rende molto più accessibile l’ingresso nel mondo di Alexa, con un altoparlante compatto ma dal suono più potente e dinamico.

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Questo modello di Echo Dot migliora l’esperienza audio con voci più nitide e bassi più profondi, pensati per ascoltare musica, podcast e audiolibri in modo più immersivo, sia via Wi-Fi sia tramite Bluetooth. Alexa è sempre pronta ad aiutare con meteo, timer, domande veloci o momenti di intrattenimento, e diventa anche il centro di una casa intelligente più semplice da gestire, permettendo di controllare dispositivi compatibili e creare routine basate, ad esempio, sulla temperatura. Il tutto con particolare attenzione alla privacy, grazie ai controlli dedicati, e alla sostenibilità dei materiali e dell’imballaggio.

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Con il forte sconto attuale puoi acquistare l’Echo Dot a soli 29,99€, con un risparmio di circa 61 euro rispetto al prezzo pieno di 90,99€. Si tratta di una cifra particolarmente competitiva per un altoparlante intelligente Wi-Fi e Bluetooth con suono potenziato, ideale per chi vuole provare Alexa in casa senza investimenti importanti. A questo prezzo diventa interessante anche per aggiungere un secondo dispositivo in un’altra stanza e creare un sistema multi-room.

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Lo smart speaker Amazon con il suono potente e il controllo della casa

Se cerchi un modo semplice per ascoltare musica e gestire la casa con la voce, questo smart speaker compatto offre una combinazione equilibrata di audio migliorato, funzioni intelligenti e attenzione a privacy e sostenibilità.

Suono ricco e avvolgente : le voci più nitide e i bassi più profondi rendono l’ascolto di musica, podcast e audiolibri più piacevole anche in ambienti piccoli, senza bisogno di sistemi audio complessi.

: le voci più nitide e i bassi più profondi rendono l’ascolto di musica, podcast e audiolibri più piacevole anche in ambienti piccoli, senza bisogno di sistemi audio complessi. Musica e podcast via Wi-Fi e Bluetooth : puoi riprodurre contenuti da Amazon Music, Audible, Apple Music, Spotify e altri servizi, collegandoti sia tramite rete Wi-Fi sia via Bluetooth, così si integra facilmente con smartphone e altri dispositivi.

: puoi riprodurre contenuti da Amazon Music, Audible, Apple Music, Spotify e altri servizi, collegandoti sia tramite rete Wi-Fi sia via Bluetooth, così si integra facilmente con smartphone e altri dispositivi. Assistente vocale sempre disponibile : Alexa ti permette di impostare timer, chiedere il meteo, avere risposte rapide o momenti di intrattenimento con barzellette e curiosità, alleggerendo molte attività quotidiane.

: Alexa ti permette di impostare timer, chiedere il meteo, avere risposte rapide o momenti di intrattenimento con barzellette e curiosità, alleggerendo molte attività quotidiane. Gestione della casa intelligente : con i dispositivi compatibili puoi accendere luci, controllare prese, termostati e molto altro, oppure creare routine basate sulla temperatura per automatizzare comfort e consumi.

: con i dispositivi compatibili puoi accendere luci, controllare prese, termostati e molto altro, oppure creare routine basate sulla temperatura per automatizzare comfort e consumi. Integrazione con altri dispositivi Echo e Fire TV : sincronizzando più Echo puoi avere audio in più stanze, mentre l’abbinamento con Fire TV migliora l’esperienza di visione con un suono più coinvolgente.

: sincronizzando più Echo puoi avere audio in più stanze, mentre l’abbinamento con Fire TV migliora l’esperienza di visione con un suono più coinvolgente. Controlli di privacy dedicati : i livelli di protezione integrati, inclusa la possibilità di disattivare elettronicamente i microfoni, offrono maggiore tranquillità a chi è sensibile al tema dei dati personali.

: i livelli di protezione integrati, inclusa la possibilità di disattivare elettronicamente i microfoni, offrono maggiore tranquillità a chi è sensibile al tema dei dati personali. Design attento alla sostenibilità: l’uso esteso di materiali riciclati per tessuti, plastica e imballaggio riduce l’impatto ambientale rispetto ai dispositivi tradizionali.

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FAQ Con quali servizi musicali è compatibile Echo Dot? Echo Dot supporta Amazon Music, Audible, Apple Music, Spotify e altri servizi tramite Wi-Fi o Bluetooth. Posso usare Echo Dot per controllare la casa intelligente? Sì, puoi gestire dispositivi per Casa Intelligente compatibili e creare routine basate anche sulla temperatura. Echo Dot protegge la mia privacy quando è in ascolto? Sì, dispone di vari livelli di controllo della privacy, incluso un pulsante per disattivare elettronicamente i microfoni. Echo Dot può funzionare con altri dispositivi Echo o Fire TV? Puoi sincronizzarlo con altri Echo per l’audio multi-room e associarlo a Fire TV per un’esperienza visiva più coinvolgente.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.