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Ultimate Ears BOOM 4, lo speaker portatile potente al 43% di sconto

Ultimate Ears BOOM 4, altoparlante Bluetooth portatile impermeabile con suono a 360°, 15 ore di autonomia e raggio d’azione di 45 m è in sconto del 43%.

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Ultimate Ears BOOM 4 altoparlante Bluetooth nero Amazon

Organizzare feste, aperitivi in terrazza o weekend fuori porta senza un audio all’altezza è frustrante: volume basso, bassi piatti e casse che si spengono a metà serata. Con Ultimate Ears BOOM 4, l’altoparlante pensato per chi vive la musica ovunque, puoi risolvere il problema e oggi approfittare di uno sconto del 43% che lo rende ancora più interessante.

Ultimate Ears BOOM 4

Ultimate Ears BOOM 4

88,33 €154,99 € -66,66 € (43%)

Ultimate Ears BOOM 4 punta tutto su un suono a 360° potente e cristallino, con bassi profondi e ben controllati che riempiono la stanza o lo spazio all’aperto senza distorsioni. La batteria ricaricabile garantisce fino a 15 ore di ascolto con una singola carica, mentre il design impermeabile e galleggiante, resistente alle cadute fino a 1,5 metri, lo rende un compagno affidabile per spiaggia, piscina e viaggi. Grazie al Magic Button puoi gestire la riproduzione e le playlist direttamente dallo speaker e, con la funzione PartyUp, abbinarlo ad altri modelli compatibili per creare un vero sistema audio surround portatile.

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Ultimate Ears BOOM 4 in offerta con sconto del 43%

In questo momento Ultimate Ears BOOM 4 è proposto a 88,33€, con uno sconto del 43% rispetto al prezzo di listino, posizionandosi tra i diffusori portatili più interessanti della sua fascia per rapporto qualità/prezzo. Per chi cerca uno speaker da usare tutti i giorni, dal salotto al campeggio, si tratta di una cifra competitiva considerando robustezza, autonomia e qualità sonora. Se vuoi un’idea chiara del valore della promo, ti basta sapere che Ultimate Ears BOOM 4 è disponibile con uno sconto del 43%, rendendolo una scelta molto conveniente all’interno dei Bluetooth speaker impermeabili. La ricarica avviene tramite USB-C, una comodità ulteriore se utilizzi già questo standard per smartphone e altri gadget.

L’altoparlante portatile con il suono a 360° e la resistenza impermeabile

Se vuoi evitare casse fragili, dal suono povero e che ti abbandonano sul più bello, questo altoparlante nasce proprio per coprire le esigenze di chi usa la musica come colonna sonora costante della giornata.

  • Suono a 360° potente e bilanciato: l’audio viene diffuso in tutte le direzioni, così tutti sentono bene, che tu sia in salotto o in giardino durante un barbecue.
  • Bassi profondi e precisi: le frequenze basse sono corpose ma controllate, ideali per dare energia a playlist pop, elettronica o hip hop senza impastare le voci.
  • Autonomia fino a 15 ore: una singola carica copre un’intera giornata di musica, perfetta per uscite fuori porta o per lavorare con sottofondo musicale senza cercare prese di corrente.
  • Impermeabile, galleggiante e resistente alle cadute: la certificazione IPX7 e la resistenza fino a 1,5 metri di caduta ti permettono di usarlo in piscina, in spiaggia o in campeggio senza ansie per schizzi, pioggia o urti accidentali.
  • Funzione PartyUp: puoi collegare più altoparlanti compatibili BOOM, MEGABOOM, EVERBOOM, EPICBOOM e HYPERBOOM per amplificare il volume e coprire spazi più grandi durante feste e serate.
  • Magic Button per il controllo immediato: riproduci, metti in pausa, salta i brani e richiama le playlist preferite da Spotify, Amazon Music o Apple Music direttamente dall’altoparlante, senza dover prendere in mano lo smartphone.
  • Connessione Bluetooth con raggio d’azione fino a 45 metri: ti muovi liberamente con il telefono in tasca o lasci la fonte audio in un’altra stanza, mantenendo la musica stabile e senza interruzioni.

Ultimate Ears BOOM 4

Ultimate Ears BOOM 4

88,33 €154,99 € -66,66 € (43%)

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Ultimate Ears BOOM 4, sconto del 43% e speaker pronto a tutto: approfitta subito dell’offerta lampo prima che le scorte finiscano.

FAQ

Ultimate Ears BOOM 4 è davvero impermeabile per uso in piscina o in spiaggia?

Sì, Ultimate Ears BOOM 4 è impermeabile con certificazione IPX7 e galleggiante, adatto a piscina e spiaggia.

Quante ore dura la batteria di Ultimate Ears BOOM 4 con una singola carica?

La batteria di Ultimate Ears BOOM 4 offre fino a 15 ore di riproduzione musicale con una sola ricarica.

Posso collegare più altoparlanti Ultimate Ears insieme per avere più volume?

Sì, con la funzione PartyUp puoi associare BOOM 4 ad altri speaker compatibili per audio più potente.

È possibile controllare la musica senza usare lo smartphone con Ultimate Ears BOOM 4?

Sì, il Magic Button permette di riprodurre, mettere in pausa, saltare brani e gestire playlist dallo speaker.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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