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Soundcore Boom 3i, altoparlante Bluetooth da 50W galleggiante e IP68 perfetto per mare, piscina e campeggio, oggi in offerta con sconto del 43%.

Soundcore Boom 3i 74,09 € -43% 129,99 € Risparmi 55,90 € Acquista su Amazon

Se ami musica alta e pulita quando sei in spiaggia, in piscina o in campeggio, sai quanto sia facile rovinare la giornata con uno speaker fragile o poco potente. Il Soundcore Boom 3i arriva oggi su Amazon con uno sconto del 43% che lo rende uno dei diffusori outdoor più interessanti del momento, grazie alla struttura robusta, alla certificazione IP68 e ai suoi 50W di potenza.

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Questo altoparlante è pensato per accompagnarti ovunque: galleggia rimanendo in posizione verticale e continua a diffondere un audio chiaro anche tra le onde, resiste a polvere, urti e acqua salata ed è progettato per durare nel tempo. I 50W di potenza con tecnologia BassUp 2.0 assicurano bassi profondi e alti nitidi, mentre l’autonomia fino a 16 ore e le funzioni smart gestibili da app lo rendono un vero compagno di viaggio per kayak, pesca, campeggio e feste all’aperto.

Soundcore Boom 3i in offerta su Amazon: sconto del 43%

L’offerta su Amazon rende il Soundcore Boom 3i particolarmente appetibile per chi cerca uno speaker da esterno robusto e adatto a qualsiasi condizione. Con un prezzo di 74,09€ grazie allo sconto del 43%, il risparmio è significativo rispetto al listino e ti permette di portarti a casa un altoparlante galleggiante IP68 pensato per uso intenso tra mare, piscina e campeggio, una fascia dove molti modelli offrono meno protezione e potenza.

In questa fascia di prezzo non è comune trovare uno speaker da 50W capace di resistere all’acqua salata, alle cadute da 1 metro e alla polvere, mantenendo al tempo stesso un’autonomia fino a 16 ore di riproduzione. Se stai cercando un diffusore affidabile per le tue uscite outdoor, il Soundcore Boom 3i è disponibile con uno sconto del 43% e rappresenta una delle proposte più complete per chi non vuole compromessi tra robustezza e qualità audio.

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L’altoparlante Bluetooth con il design galleggiante e la protezione IP68

Se temi che pioggia, sabbia o acqua salata possano rovinare il tuo speaker, questo modello nasce proprio per eliminare questa preoccupazione e accompagnarti in ogni uscita all’aperto.

Altoparlante galleggiante : resta in posizione verticale sull’acqua e continua a diffondere un suono chiaro anche tra le onde, ideale per kayak, feste in piscina o giornate al lago.

: resta in posizione verticale sull’acqua e continua a diffondere un suono chiaro anche tra le onde, ideale per kayak, feste in piscina o giornate al lago. Certificazione IP68 : completamente impermeabile e antipolvere, è pensato come altoparlante da esterno “senza pensieri", perfetto per spiaggia, campeggio e barca.

: completamente impermeabile e antipolvere, è pensato come altoparlante da esterno “senza pensieri", perfetto per spiaggia, campeggio e barca. Resistenza a acqua salata e urti : è 5 volte più resistente a salsedine, sudore e spruzzi, ed è testato per cadute da 1 metro, così non devi preoccuparti di ruggine o piccoli incidenti.

: è 5 volte più resistente a salsedine, sudore e spruzzi, ed è testato per cadute da 1 metro, così non devi preoccuparti di ruggine o piccoli incidenti. Potenza da 50W con BassUp 2.0 : offre bassi profondi fino a 56 Hz e alti ben definiti grazie alla tecnologia DSP, così puoi goderti musica energica anche in spazi aperti rumorosi.

: offre bassi profondi fino a 56 Hz e alti ben definiti grazie alla tecnologia DSP, così puoi goderti musica energica anche in spazi aperti rumorosi. Autonomia fino a 16 ore : ti accompagna per un’intera giornata tra escursioni, pesca o campeggio senza bisogno di ricarica continua.

: ti accompagna per un’intera giornata tra escursioni, pesca o campeggio senza bisogno di ricarica continua. Funzioni smart via app: controlli completi, amplificatore vocale, allarme d’emergenza, Buzz Clean e tracolla rimovibile rendono l’utilizzo più pratico e sicuro in movimento.

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FAQ Il Soundcore Boom 3i è davvero impermeabile per uso in piscina o al mare? Sì, ha certificazione IP68, resiste all’acqua dolce e salata, galleggia e sopporta polvere e spruzzi intensi. Quanta autonomia ha il Soundcore Boom 3i con una singola carica? L’altoparlante offre fino a 16 ore di riproduzione continua, sufficienti per un’intera giornata all’aperto. Il Soundcore Boom 3i è adatto per l’uso in kayak o in barca? Sì, è galleggiante, resistente all’acqua salata e agli urti, quindi ideale per kayak, barca e attività acquatiche. Che tipo di qualità audio offre il Soundcore Boom 3i? Dispone di 50W di potenza con tecnologia BassUp 2.0 e DSP, con bassi profondi fino a 56 Hz e alti nitidi.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.