Libero
OFFERTE

Musicman BT-X60, 57% di sconto sullo speaker Bluetooth impermeabile

Musicman BT-X60, altoparlante Bluetooth impermeabile con LED colorati, 8 ore di autonomia e uso ideale in doccia o piscina è in sconto del 57%.

Pubblicato:

Foto di Libero Tecnologia

Libero Tecnologia

Redazione

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Musicman BT-X60 altoparlante Bluetooth impermeabile blu-bianco Amazon

Sotto la doccia, in piscina o in spiaggia, il problema è sempre lo stesso: ascoltare musica senza paura di acqua, sabbia e urti. Con uno sconto del 57%, il Musicman Altoparlante Bluetooth Impermeabile BT-X60 diventa una soluzione estremamente accessibile per portare le tue playlist ovunque, grazie alla certificazione IP67 e a un formato compatto pensato per l’uso quotidiano.

Musicman Altoparlante Bluetooth Impermeabile BT-X60

Musicman Altoparlante Bluetooth Impermeabile BT-X60

14,98 €34,99 € -20,01 € (57%)

Questo speaker portatile è stato progettato per accompagnarti in ogni contesto: dalla doccia al bagno rilassante, fino alle giornate al mare o in piscina. L’impermeabilità IP67 lo protegge da acqua, polvere e sabbia, mentre il design leggero lo rende facile da portare in viaggio o in campeggio. I LED multicolori integrati trasformano qualsiasi ambiente in uno spazio più divertente e scenografico, e la batteria con autonomia fino a 8 ore ti permette di goderti la musica a lungo senza dover cercare una presa di corrente.

Scopri le nostre offerte su Telegram

Musicman BT-X60 in offerta: sconto del 57% per lo speaker impermeabile da 14,98€

Il Musicman BT-X60 è attualmente proposto a 14,98€ con uno sconto del 57% rispetto al prezzo di listino, una cifra decisamente contenuta per uno speaker Bluetooth completamente impermeabile con certificazione IP67. In questa fascia di prezzo è raro trovare un modello che unisca protezione da acqua e polvere, LED colorati e una batteria in grado di sostenere fino a 8 ore di utilizzo continuativo. Se cerchi un dispositivo economico per il bagno, la piscina o le vacanze, il Musicman BT-X60 è disponibile con uno sconto del 57% che lo rende particolarmente interessante rispetto ad altri speaker entry level.

L’altoparlante Bluetooth per doccia e piscina con luci LED e autonomia fino a 8 ore

Chi vuole ascoltare musica in doccia, al mare o in piscina ha bisogno di uno speaker che resista davvero all’acqua e che non si scarichi dopo pochi brani.

  • Impermeabilità IP67: la protezione totale da acqua, sabbia e polvere ti consente di usare lo speaker in doccia, vasca, spiaggia o piscina senza timori, ideale anche per chi viaggia spesso e vuole un dispositivo robusto.
  • Illuminazione LED in 4 colori: le luci integrate aggiungono atmosfera a bagni serali, feste in casa o serate all’aperto, rendendo l’esperienza d’ascolto più coinvolgente sia per adulti sia per bambini.
  • Batteria ricaricabile fino a 8 ore di riproduzione: l’autonomia estesa ti permette di coprire un’intera giornata tra docce, momenti di relax e attività all’aperto senza ricaricare continuamente il dispositivo.
  • Connessione Bluetooth 5.0 e microfono vivavoce: la portata fino a 10 metri ti lascia muovere liberamente con lo smartphone lontano dallo specchio o dalla piscina, mentre il microfono integrato ti permette di gestire le chiamate in vivavoce in modo pratico e sicuro.
  • Design portatile e multifunzionale: compatto e leggero, si infila facilmente in borsa o nello zaino, così puoi portarlo con te al mare, in campeggio, in viaggio o semplicemente spostarlo tra bagno, cucina e giardino.

Musicman Altoparlante Bluetooth Impermeabile BT-X60

Musicman Altoparlante Bluetooth Impermeabile BT-X60

14,98 €34,99 € -20,01 € (57%)

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Musicman Altoparlante Bluetooth Impermeabile BT-X60, sconto del 57% a tempo limitato: Approfitta dell’offerta lampo prima che vadano esaurite le scorte.

FAQ

L’altoparlante Musicman BT-X60 è davvero impermeabile per l’uso in doccia e piscina?

Sì, il Musicman BT-X60 è certificato IP67 ed è pensato per l’uso in doccia, in piscina, al mare e in ambienti umidi.

Quanta autonomia ha la batteria del Musicman BT-X60 con una singola ricarica?

La batteria ricaricabile del Musicman BT-X60 offre fino a 8 ore di riproduzione continua.

Che tipo di connessione utilizza il Musicman BT-X60 e qual è la portata?

Il Musicman BT-X60 usa connessione Bluetooth 5.0 con una portata fino a circa 10 metri dal dispositivo collegato.

Il Musicman BT-X60 ha il microfono per le chiamate in vivavoce?

Sì, lo speaker integra un microfono che permette di gestire le chiamate in vivavoce in modo pratico e sicuro.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Ti suggeriamo

Ferrara Summer Festival

Ti potrebbero interessare

So. Co. Ecologica

I più letti di Libero Tecnologia

Le migliori occasioni scelte per te

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963