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Marshall Willen II, altoparlante Bluetooth portatile impermeabile IP67 con 17 ore di autonomia e ricarica rapida è in offerta con sconto del 33%.

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Portare sempre con sé la propria musica, senza rinunciare a un audio potente e bilanciato, è una sfida per chi viaggia, fa sport all’aperto o si sposta spesso tra casa e ufficio. Oggi il Marshall Willen II è disponibile con uno sconto del 33%, un’occasione interessante per chi cerca un altoparlante compatto ma capace di riempire la stanza con bassi solidi e un suono dall’impronta rock.

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Questo modello unisce il design iconico Marshall a una costruzione pensata per l’uso quotidiano, dentro e fuori casa. Nonostante le dimensioni ridotte, il Willen II offre un suono bilanciato con bassi più potenti rispetto a quanto ci si aspetterebbe da un dispositivo così compatto, una batteria capace di oltre 17 ore di riproduzione e una robusta resistenza a pioggia e sporco, così da seguirti ovunque senza preoccupazioni.

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In questo periodo puoi acquistare il Marshall Willen II a 79,49€ grazie a uno sconto del 33%, una cifra competitiva per un altoparlante Bluetooth portatile di questo livello. Parliamo di un dispositivo che unisce qualità sonora, design riconoscibile e una costruzione robusta, ideale per chi vuole qualcosa in più rispetto ai classici speaker economici.

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Lo speaker Marshall con la resistenza IP67 e le 17 ore di autonomia

Se ti serve un altoparlante Bluetooth che possa seguirti davvero ovunque, dalla scrivania al parco fino al viaggio del weekend, questo modello punta proprio a risolvere il problema della portabilità senza compromessi sulla qualità audio.

Suono Marshall bilanciato con bassi potenti : pensato per chi vuole un audio ricco e coinvolgente, capace di riempire l’ambiente nonostante il formato compatto.

: pensato per chi vuole un audio ricco e coinvolgente, capace di riempire l’ambiente nonostante il formato compatto. Oltre 17 ore di riproduzione con una sola ricarica: puoi ascoltare playlist e podcast per tutta la giornata senza ansia da batteria, ideale per gite, giornate al mare o uso intenso in casa.

con una sola ricarica: puoi ascoltare playlist e podcast per tutta la giornata senza ansia da batteria, ideale per gite, giornate al mare o uso intenso in casa. Certificazione IP67 impermeabile e resistente a sporco e polvere : pioggia, schizzi o terreni polverosi non sono un problema, così puoi portarlo in spiaggia, in campeggio o in montagna senza timori.

: pioggia, schizzi o terreni polverosi non sono un problema, così puoi portarlo in spiaggia, in campeggio o in montagna senza timori. Design multiuso con fascetta di gomma integrata : puoi tenerlo in piedi, appoggiarlo, fissarlo a uno zaino o lasciarlo appeso, trovando sempre la posizione migliore per diffondere il suono.

: puoi tenerlo in piedi, appoggiarlo, fissarlo a uno zaino o lasciarlo appeso, trovando sempre la posizione migliore per diffondere il suono. Microfono integrato per le chiamate: consente di rispondere in vivavoce senza prendere in mano lo smartphone, utile in smart working o mentre sei impegnato in altre attività.

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FAQ Quante ore dura la batteria del Marshall Willen II con una sola ricarica? La batteria del Marshall Willen II offre oltre 17 ore di riproduzione con una sola ricarica. Il Marshall Willen II è impermeabile per l’uso all’aperto? Sì, il Marshall Willen II ha certificazione IP67, è resistente all’acqua, alla polvere e allo sporco. Il Marshall Willen II può essere appeso o fissato a uno zaino? Sì, grazie alla fascetta di gomma integrata puoi appenderlo o fissarlo facilmente a vari supporti. Il Marshall Willen II permette di effettuare chiamate in vivavoce? Sì, integra un microfono che consente di rispondere alle chiamate senza usare le mani.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.