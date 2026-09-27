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La cassa Bluetooth professionale Marshall Acton III è in offerta con uno sconto del 33%. Design vintage e grande qualità del suono.

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Riempire il salotto di musica con un audio davvero avvolgente non è sempre semplice: molti speaker suonano piatti o richiedono configurazioni complicate. In questo momento le Marshall Acton III, casse Bluetooth da casa iconiche nel design e pensate per un suono potente, sono disponibili con uno sconto del 33% che le rende molto più accessibili rispetto al solito.

Questo modello di altoparlante domestico punta tutto sulla facilità d’uso e sulla qualità sonora: basta collegarlo e far partire la musica, senza dover affrontare app complesse o procedure di set-up. La terza generazione offre una spazialità stereo più ampia rispetto al passato, per un suono che riempie la stanza, ed è progettata per supportare le funzionalità Bluetooth di nuova generazione non appena saranno disponibili, con in più un’attenzione concreta alla sostenibilità grazie ai materiali riciclati e privi di PVC.

Marshall Acton III in offerta su Amazon con sconto del 33%

Al momento le Marshall Acton III sono proposte a 199,00€ grazie a uno sconto del 33% sul prezzo di listino, una cifra molto interessante per un altoparlante Bluetooth da casa di questo livello. In questa fascia di prezzo è difficile trovare casse che uniscano un suono così avvolgente e un design così riconoscibile, con la possibilità di collegarsi sia via Bluetooth 5.2 sia tramite ingresso da 3,5 mm per ascoltare musica da sorgenti cablate tradizionali.

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Lo speaker Marshall con la spazialità stereo ampia e la connessione Bluetooth 5.2

Se vuoi migliorare l’audio in casa senza trasformare il soggiorno in una sala tecnica piena di cavi, questo altoparlante punta proprio a risolvere quel tipo di esigenza con semplicità e stile.

Spazialità stereo più ampia : il suono risulta più avvolgente rispetto alla generazione precedente, ideale per chi vuole riempire la stanza di musica senza dover ricorrere a impianti complessi.

: il suono risulta più avvolgente rispetto alla generazione precedente, ideale per chi vuole riempire la stanza di musica senza dover ricorrere a impianti complessi. Configurazione immediata : l’approccio è plug-and-play, colleghi lo speaker e inizi subito l’ascolto, perfetto per chi non ha voglia di perdere tempo con impostazioni complicate.

: l’approccio è plug-and-play, colleghi lo speaker e inizi subito l’ascolto, perfetto per chi non ha voglia di perdere tempo con impostazioni complicate. Supporto alle funzionalità Bluetooth future : la terza generazione è pensata per restare attuale più a lungo, pronta ad accogliere le novità del Bluetooth di nuova generazione non appena saranno disponibili.

: la terza generazione è pensata per restare attuale più a lungo, pronta ad accogliere le novità del Bluetooth di nuova generazione non appena saranno disponibili. Design più sostenibile : la struttura priva di PVC con il 70% di plastica riciclata e solo materiali vegani consente di scegliere un prodotto pensato anche per ridurre l’impatto ambientale.

: la struttura priva di PVC con il 70% di plastica riciclata e solo materiali vegani consente di scegliere un prodotto pensato anche per ridurre l’impatto ambientale. Connessione Bluetooth 5.2 e ingresso da 3,5 mm: puoi ascoltare la musica sia in modalità wireless dallo smartphone, sia collegando lettori e sorgenti analogiche con il classico cavo audio.

Marshall Acton III 199,00 € -33% 299,00 € Risparmi 100,00 € Acquista su Amazon

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FAQ Le Marshall Acton III si collegano facilmente allo smartphone? Sì, lo speaker supporta la connessione Bluetooth 5.2 per un abbinamento semplice e stabile con lo smartphone. Posso usare le Marshall Acton III anche con un cavo audio? Sì, oltre al Bluetooth è disponibile un ingresso da 3,5 mm per collegare sorgenti cablate tradizionali. Le Marshall Acton III sono adatte per l’uso in salotto? Sì, la maggiore spazialità stereo permette di riempire ambienti domestici come il salotto con un suono avvolgente. Le Marshall Acton III hanno materiali sostenibili? Sì, la struttura è priva di PVC e utilizza il 70% di plastica riciclata con soli materiali vegani.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.