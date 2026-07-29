Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Bose SoundLink Flex, speaker Bluetooth portatile compatto con audio ad alta fedeltà, autonomia fino a 12 ore e certificazione IP67 è in sconto del 39%.

Amazon

Portare la tua musica sempre con te, senza sacrificare qualità audio e resistenza, è spesso una sfida: molti speaker portatili suonano piatti o si rovinano al primo urto. In questi giorni il Bose SoundLink Flex (2ª Gen) è disponibile con uno sconto del 39%, una soluzione ideale per chi cerca un altoparlante compatto ma capace di offrire un suono potente e avvolgente, perfetto per casa, viaggi e attività all’aperto.

Bose SoundLink Flex 109,99 € -39% 179,95 € Risparmi 69,96 € Acquista su Amazon

L’altoparlante Bose SoundLink Flex (2ª Gen) punta tutto su un audio nitido, bilanciato e ad alta fedeltà con bassi profondi, in un formato davvero portatile che sta comodamente in una mano o appeso allo zaino grazie al passante integrato. L’autonomia fino a 12 ore ti accompagna per l’intera giornata, mentre il design robusto con certificazione IP67 impermeabile e antipolvere resiste a urti, cadute e persino alla ruggine. La connettività Bluetooth 5.3 multipoint garantisce collegamenti stabili anche con più dispositivi, e le funzioni stereo e Party permettono di affiancare altri speaker compatibili per creare un suono ancora più avvolgente, con resa ottimizzata in qualsiasi posizione grazie alla tecnologia PositionIQ.

Bose SoundLink Flex in offerta su Amazon: sconto del 39%

Questa promozione rende il Bose SoundLink Flex (2ª Gen) particolarmente interessante per chi cerca uno speaker di fascia premium a un prezzo più accessibile. Al momento, il Bose SoundLink Flex è disponibile con uno sconto del 39%, portandolo su una fascia di prezzo molto competitiva rispetto ad altri altoparlanti Bluetooth compatti con caratteristiche simili. Il prodotto è acquistabile direttamente su Amazon, con tutti i vantaggi di spedizione e reso tipici della piattaforma.

L’altoparlante Bose con il suono ad alta fedeltà e l’impermeabilità IP67

Se ami ascoltare musica in movimento ma temi di dover scegliere tra qualità sonora, portabilità e resistenza, questo modello nasce proprio per colmare quel vuoto, offrendo un mix bilanciato di prestazioni e robustezza.

Suono potente e avvolgente : l’altoparlante combina un audio nitido e bilanciato con bassi profondi , così playlist, podcast e film risultano più coinvolgenti sia in casa che all’aperto.

: l’altoparlante combina un audio nitido e bilanciato con , così playlist, podcast e film risultano più coinvolgenti sia in casa che all’aperto. Formato super compatto e passante integrato : sta in una mano o si aggancia facilmente a borse e zaini, ideale per viaggi, escursioni, spiaggia e utilizzo quotidiano senza ingombro.

: sta in una mano o si aggancia facilmente a borse e zaini, ideale per viaggi, escursioni, spiaggia e utilizzo quotidiano senza ingombro. Autonomia fino a 12 ore : puoi usarlo per un’intera giornata di musica o chiamate senza preoccuparti di ricaricare continuamente.

: puoi usarlo per un’intera giornata di musica o chiamate senza preoccuparti di ricaricare continuamente. Certificazione IP67 impermeabile e antipolvere : resiste ad acqua, polvere, urti, cadute e ruggine, perfetto per un uso intenso in esterni, in piscina o in campeggio.

: resiste ad acqua, polvere, urti, cadute e ruggine, perfetto per un uso intenso in esterni, in piscina o in campeggio. Bluetooth 5.3 con connessione multipoint : offre collegamenti stabili fino a circa 9 metri e consente di associare più dispositivi, così puoi passare da smartphone a tablet in modo pratico.

: offre collegamenti stabili fino a circa 9 metri e consente di associare più dispositivi, così puoi passare da smartphone a tablet in modo pratico. Modalità stereo e Festa : collegando due speaker compatibili puoi separare i canali destro e sinistro per un vero effetto stereo, oppure aumentare il volume complessivo per sonorizzare ambienti più grandi.

: collegando due speaker compatibili puoi separare i canali destro e sinistro per un vero effetto stereo, oppure aumentare il volume complessivo per sonorizzare ambienti più grandi. Tecnologia PositionIQ: l’altoparlante rileva come è posizionato (in verticale, in orizzontale o appeso) e regola automaticamente il suono, garantendo sempre prestazioni ottimali senza bisogno di impostazioni manuali.

Bose SoundLink Flex 109,99 € -39% 179,95 € Risparmi 69,96 € Acquista su Amazon

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Bose SoundLink Flex, approfitta dell’offerta lampo con sconto del 39% fino ad esaurimento scorte.

FAQ Quanto dura la batteria del Bose SoundLink Flex (2ª Gen) con una carica? La batteria del Bose SoundLink Flex (2ª Gen) offre fino a 12 ore di autonomia con una singola ricarica. Il Bose SoundLink Flex (2ª Gen) è impermeabile per uso in spiaggia o piscina? Sì, ha certificazione IP67, è impermeabile e antipolvere ed è adatto anche a spiaggia e piscina. Posso collegare più dispositivi Bluetooth al Bose SoundLink Flex (2ª Gen)? Sì, grazie al Bluetooth 5.3 con tecnologia multipoint puoi associare più dispositivi contemporaneamente. È possibile usare due Bose SoundLink Flex (2ª Gen) in modalità stereo? Sì, puoi collegare due speaker compatibili per modalità stereo o Festa, con canali separati o suono più potente.