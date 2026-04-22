Libero
OFFERTE

Promo imperdibile sullo speaker portatile: lo paghi meno di 25€

Sconto del 41% e risparmio di 15,62€. Prezzo finale 22,48€. Offerta imperdibile: scopri subito i dettagli e approfittane ora.

Pubblicato:

Foto di Libero Tecnologia

Libero Tecnologia

Redazione

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Altoparlante Bluetooth Audiocore AC730 su Amazon Amazon

Se cerchi uno speaker pratico e d’impatto per musica e svago, l’Audiocore AC730 è in forte ribasso: oggi lo trovi con uno sconto del 41%. Un prezzo davvero invitante per chi vuole un altoparlante portatile versatile senza spendere troppo, ideale da usare in casa, in giardino o in movimento.

Audiocore AC730

Audiocore AC730

22,48 €37,81 € -15,33 € (41%)

Dalle esperienze raccolte emergono diversi punti di forza: buona resa sonora in rapporto al prezzo e lettura rapida delle chiavette USB senza interruzioni. Apprezzati il design compatto e moderno, la semplicità d’uso e la dotazione con telecomando e cavo di ricarica. Il display a LED aiuta a tenere sotto controllo stazioni radio, tracce e livello batteria. Qualcuno segnala piccoli limiti come leggere distorsioni al volume massimo, l’antenna frontale poco comoda e l’assenza di una griglia metallica di protezione; in rari casi è stato riscontrato un telecomando non funzionante.

Scopri le nostre offerte su Telegram

Audiocore AC730 in offerta su Amazon: sconto del 41%, risparmi 15,62 euro

L’offerta mette il prezzo a 22,48€, con un taglio del 41% che si traduce in un risparmio di circa 15,62€ rispetto al costo di listino. Per un altoparlante portatile con questa dotazione è un affare concreto, pensato per chi vuole massima flessibilità a budget contenuto.

All’interno della promo, l’Audiocore AC730 è disponibile con uno sconto del 41%, un’occasione ideale per rinnovare l’audio di casa o aggiungere uno speaker da portare ovunque. Se cerchi un prodotto semplice e completo, questo prezzo rende la scelta particolarmente interessante.

L’altoparlante Bluetooth con i tre driver da 11W e la batteria da 2000 mAh

Pensato per l’uso quotidiano, il modello offre tre driver per un totale di 11 watt (5W + 3W x2), così da avere un suono pieno nelle stanze di casa o in piccoli spazi all’aperto. La connettività Bluetooth 5.0 assicura pairing veloce e stabilità con smartphone, tablet e PC.

La versatilità è uno dei suoi tratti distintivi: oltre al wireless puoi riprodurre musica da schede SD/MMC, da porta USB e tramite ingresso AUX; non manca la radio integrata per ascoltare le stazioni preferite. La batteria da 2000 mAh offre 3-4 ore di utilizzo e si ricarica via USB. C’è la connessione microfono per karaoke e un telecomando che semplifica i comandi a distanza. A completare l’esperienza, la retroilluminazione e un display che mostra anche il livello di carica.

Audiocore AC730

Audiocore AC730

22,48 €37,81 € -15,33 € (41%)

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Ti suggeriamo

Gatti Seregno

Ti potrebbero interessare

I più letti di Libero Tecnologia

Le migliori occasioni scelte per te

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963