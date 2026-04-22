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Sconto del 41% e risparmio di 15,62€. Prezzo finale 22,48€. Offerta imperdibile: scopri subito i dettagli e approfittane ora.

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Se cerchi uno speaker pratico e d’impatto per musica e svago, l’Audiocore AC730 è in forte ribasso: oggi lo trovi con uno sconto del 41%. Un prezzo davvero invitante per chi vuole un altoparlante portatile versatile senza spendere troppo, ideale da usare in casa, in giardino o in movimento.

Audiocore AC730

Dalle esperienze raccolte emergono diversi punti di forza: buona resa sonora in rapporto al prezzo e lettura rapida delle chiavette USB senza interruzioni. Apprezzati il design compatto e moderno, la semplicità d’uso e la dotazione con telecomando e cavo di ricarica. Il display a LED aiuta a tenere sotto controllo stazioni radio, tracce e livello batteria. Qualcuno segnala piccoli limiti come leggere distorsioni al volume massimo, l’antenna frontale poco comoda e l’assenza di una griglia metallica di protezione; in rari casi è stato riscontrato un telecomando non funzionante.

Audiocore AC730 in offerta su Amazon: sconto del 41%, risparmi 15,62 euro

L’offerta mette il prezzo a 22,48€, con un taglio del 41% che si traduce in un risparmio di circa 15,62€ rispetto al costo di listino. Per un altoparlante portatile con questa dotazione è un affare concreto, pensato per chi vuole massima flessibilità a budget contenuto.

All’interno della promo, l’Audiocore AC730 è disponibile con uno sconto del 41%, un’occasione ideale per rinnovare l’audio di casa o aggiungere uno speaker da portare ovunque. Se cerchi un prodotto semplice e completo, questo prezzo rende la scelta particolarmente interessante.

L’altoparlante Bluetooth con i tre driver da 11W e la batteria da 2000 mAh

Pensato per l’uso quotidiano, il modello offre tre driver per un totale di 11 watt (5W + 3W x2), così da avere un suono pieno nelle stanze di casa o in piccoli spazi all’aperto. La connettività Bluetooth 5.0 assicura pairing veloce e stabilità con smartphone, tablet e PC.

La versatilità è uno dei suoi tratti distintivi: oltre al wireless puoi riprodurre musica da schede SD/MMC, da porta USB e tramite ingresso AUX; non manca la radio integrata per ascoltare le stazioni preferite. La batteria da 2000 mAh offre 3-4 ore di utilizzo e si ricarica via USB. C’è la connessione microfono per karaoke e un telecomando che semplifica i comandi a distanza. A completare l’esperienza, la retroilluminazione e un display che mostra anche il livello di carica.

Audiocore AC730

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