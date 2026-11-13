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Il down di Microsoft 365 del 12 novembre 2026 ha coinvolto 74 Paesi e servizi come Outlook, Teams, OneDrive e Word, per un problema ai server.

Google Meet, Zoom, Slack, Gmail, Proton Mail e suite alternative possono aiutare a proseguire il lavoro, ma cambiare programma non risolve un guasto alla casella Microsoft.

Un piano di continuità può includere account email secondari, canali di comunicazione alternativi e copie dei file, nel rispetto delle regole aziendali sulla condivisione.

Quando la posta di lavoro smette di caricarsi, e con lei calendario e riunioni, ci si accorge di quanta parte della giornata passi dagli stessi strumenti. Il down mondiale di Microsoft 365 lo ha ricordato a milioni di persone, fra uffici, scuole e professionisti.

Le alternative ai servizi dell’azienda di Redmond esistono da anni e spesso sono gratuite: tendenzialmente però restano sullo sfondo, finché un blocco prolungato costringe a chiedersi come andare avanti con le scadenze.

Cosa è successo e i primi passi

Come accennavamo, Microsoft ha subito un blocco che ha coinvolto tutti i suoi servizi, un blocco che ha peraltro raggiunto 74 Paesi secondo Downdetector, con oltre 130mila segnalazioni per il solo Outlook.

Microsoft lo ha ricondotto a una parte dei server diventata indisponibile, con il carico finito sulle macchine rimaste attive, e ha escluso indizi di un attacco informatico. Insieme alla posta ne hanno risentito Teams, Copilot, SharePoint, OneDrive e le versioni web di Word e degli altri programmi.

In casi simili il primo passo potrebbe essere verificare lo stato dei servizi sul profilo X Microsoft 365 Status o sulla pagina status.cloud.microsoft. Se, come è accaduto, il down è confermato dall’azienda e la soluzione tarda ad arrivare, si valutano delle soluzioni alternative.

Chat e riunioni: le piattaforme a cui ci si potrebbe appoggiare

E quali possono essere queste soluzioni? Partiamo da Teams, dicendo che si potrebbe ripiegare su Google Meet. Basterebbe un account Google per creare una riunione e inviare il collegamento ai partecipanti, con condivisione dello schermo e sottotitoli in tempo reale.

Un’altra strada sarebbe Zoom, che nella versione gratuita permette incontri e presentazioni online e riserva agli abbonati le funzioni avanzate. Per i messaggi durante la giornata potrebbe tornare utile Slack, organizzato in conversazioni dedicate ai singoli progetti: include anche le chiamate audio e video, dette Huddles, che però nel piano gratuito si fermano a due partecipanti.

Le aziende più strutturate potrebbero guardare a Cisco Webex, mentre un piccolo gruppo potrebbe cavarsela con Discord, nato nel mondo dei videogiochi e dotato di chat, chiamate e condivisione dello schermo.

Posta e documenti: a chi ci si potrebbe rivolgere

Sul fronte delle email conviene distinguere fra il fornitore, cioè chi custodisce la casella, e il programma con cui la si legge. Installare un software diverso, come Thunderbird, lascerebbe i messaggi sui server Microsoft e quindi esposti allo stesso guasto. Per avere una via di riserva servirebbe aprire un indirizzo presso un altro fornitore.

Le opzioni più note sarebbero due. Gmail è gratuito e collegato a Drive, Calendar e Meet, con 15 GB di spazio da dividere fra posta, file e foto. Proton Mail, servizio open source con sede in Svizzera, punta sulla crittografia end-to-end (i messaggi sono leggibili soltanto da mittente e destinatario) e offre un piano gratuito.

Chi preferisce tenere i dati in Europa potrebbe informarsi su Office.eu, piattaforma costruita sulla tecnologia open source Nextcloud che riunisce posta, documenti, chat e videochiamate.

Poiché il blocco ha toccato anche OneDrive e Word sul web, una riserva servirebbe pure per i file. Si potrebbe lavorare dal browser con Google Docs, Sheets e Slides, che prevedono una modalità offline, oppure installare LibreOffice, suite open source senza abbonamenti, o ancora OnlyOffice e WPS Office, compatibili con i formati di Word, Excel e PowerPoint.

Cosa valutare prima di spostare il lavoro altrove?

Logicamente, prima di trasferire conversazioni e file su una piattaforma esterna sarebbe opportuno controllare le regole della propria azienda sulla condivisione di dati e documenti.

Lo stesso vale per i file pesanti: caricarli su WeTransfer o Google Drive e inviare il link sarebbe rapido, a patto che i contenuti lo consentano. Un blocco di questa portata potrebbe infine diventare l’occasione per predisporre un piano di riserva.

Quali? Un secondo indirizzo email, un canale di chat alternativo già condiviso con i colleghi, una copia dei documenti importanti raggiungibile anche senza i server di Redmond. Le alternative, del resto, sono disponibili da tempo e in buona parte gratuite.

Cosa evitare?

Invece, attenzione: sarebbe meglio evitare interventi drastici come reinstallare Office o ricreare il profilo di Outlook: il guasto riguarda Exchange Online, il servizio che ospita le caselle sui server dell’azienda, e sul proprio computer ci sarebbe poco da riparare.

Per lo stesso motivo passare dal programma alla versione web o all’app potrebbe rivelarsi inutile, perché tutti attingono alla stessa casella. Chi usa Outlook sul computer con un account Microsoft 365 o Exchange potrebbe sfruttare la modalità cache, che conserva sul dispositivo una copia dei messaggi, e il pulsante Lavora offline nella scheda Invia e ricevi.

Si potrebbero così rileggere le email già scaricate e preparare le risposte. I messaggi in uscita resterebbero in coda, quindi prima di rispedirli converrebbe controllare per evitare doppioni. Per le urgenze resterebbero un secondo indirizzo email, un’app di messaggistica o il telefono.