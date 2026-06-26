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Ci sono libri che finiscono per essere legati a un luogo preciso. Il thriller divorato sotto l’ombrellone, il romanzo iniziato durante un lungo viaggio in treno, il saggio assaporato nelle sere d’estate o quel romance letto all’ombra di un albero, quando il tempo sembra rallentare. Le vacanze continuano a essere il momento ideale per recuperare le letture rimaste in sospeso durante l’anno e, proprio per questo, sempre più persone scelgono di lasciare a casa pile di volumi e affidarsi a un eReader.

Il motivo è semplice: un dispositivo grande quanto un tascabile permette di portare con sé un’intera libreria occupando pochissimo spazio nello zaino o in valigia. Inoltre, gli schermi E Ink consentono di leggere anche all’aperto senza i riflessi tipici dei display tradizionali, una caratteristica che li rende particolarmente adatti alle giornate trascorse in spiaggia, in piscina, in montagna e durante un viaggio.

Quando si parla di lettura digitale, il primo nome che viene in mente è quasi sempre Kindle. Nel frattempo, però, il mercato si è evoluto e oggi propone alternative in grado di soddisfare esigenze molto diverse.

Kindle ha aperto la strada, ma oggi le alternative sono sempre più numerose

Kindle rappresenta ancora uno dei punti di riferimento nel settore degli eReader e ha avuto un ruolo decisivo nella diffusione della lettura digitale. La possibilità di conservare migliaia di libri in un unico dispositivo e leggere su uno schermo progettato per affaticare meno la vista ha cambiato le abitudini di milioni di persone.

Negli ultimi anni, però, il panorama si è ampliato. Oggi chi acquista un lettore digitale può orientarsi verso dispositivi che puntano su caratteristiche differenti. C’è chi preferisce uno schermo a colori per fumetti e libri illustrati, chi desidera ascoltare audiolibri tramite Bluetooth, chi ha bisogno di annotare PDF e documenti di lavoro e chi, invece, cerca un dispositivo compatibile con un numero elevato di formati.

Non esiste un modello migliore in assoluto, ma prodotti progettati per rispondere a esigenze di lettura diverse.

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Kobo Clara BW: l’eReader per chi vuole concentrarsi soltanto sui libri

Non tutti cercano un dispositivo ricco di funzioni. Per molti lettori, il vero valore di un eReader sta nella sua capacità di sparire tra le mani, lasciando spazio soltanto alla storia. Kobo Clara BW interpreta perfettamente questa filosofia. Non prova a sostituire un tablet né rincorre funzionalità superflue: nasce per offrire un’esperienza di lettura il più possibile vicina a quella della carta.

Lo schermo E Ink Carta 1300 HD da 6 pollici va esattamente in questa direzione. La superficie antiriflesso permette di leggere comodamente anche sotto il sole estivo, mentre il cambio pagina rapido rende la consultazione fluida, senza interrompere il ritmo della lettura. Sono dettagli che, presi singolarmente, possono sembrare marginali, ma fanno la differenza quando si trascorrono ore immersi in un romanzo.

ComfortLight PRO consente di regolare luminosità e temperatura del colore, riducendo progressivamente la componente di luce blu nelle ore serali. È una funzione pensata per chi ama concedersi ancora qualche capitolo prima di dormire, adattando l’illuminazione alle diverse condizioni ambientali.

Durante le vacanze emerge un altro dei suoi punti di forza. La certificazione IPX8 permette infatti di utilizzare Kobo Clara BW anche in contesti dove uno smartphone o un tablet richiederebbero qualche precauzione in più. Una lettura a bordo piscina, un pomeriggio in spiaggia, un buon libro in montagna o qualche pagina nella vasca da bagno diventano così momenti da vivere con maggiore tranquillità.

Pur mantenendo dimensioni estremamente compatte, il dispositivo mette a disposizione 16 GB di memoria, sufficienti per archiviare fino a 12.000 eBook oppure 75 audiolibri Kobo. Grazie al Bluetooth è inoltre possibile passare dalla lettura all’ascolto utilizzando cuffie o altoparlanti compatibili.

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Kobo Clara Colour: la scelta giusta per chi vuole dare colore alla propria libreria

Oggi sempre più persone leggono fumetti, manga, guide illustrate, manuali e ricettari in formato digitale. È proprio pensando a questo pubblico che nasce Kobo Clara Colour, un modello che mantiene tutti i vantaggi della tecnologia E Ink aggiungendo la possibilità di visualizzare contenuti a colori.

Il display E Ink Kaleido 3 da 6 pollici offre una resa cromatica pensata per valorizzare immagini e illustrazioni senza rinunciare alla leggibilità tipica di un eReader.

La presenza degli evidenziatori a colori rappresenta un’altra funzione particolarmente interessante. Chi studia o ama annotare citazioni può organizzare le evidenziazioni direttamente sugli eBook utilizzando colori differenti, ritrovando con maggiore facilità i passaggi più importanti.

ComfortLight PRO regola luminosità e temperatura del colore per ridurre la luce blu durante la giornata, mentre la Modalità Scura offre un’ulteriore possibilità di personalizzazione quando si legge in ambienti poco illuminati.

Come il modello BW, anche Kobo Clara Colour è certificato IPX8, integra il Bluetooth per gli audiolibri Kobo compatibili, presenta un design elegante e dispone di 16 GB di memoria, sufficienti per portare sempre con sé un’intera biblioteca digitale.

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PocketBook Era: un unico dispositivo per leggere e ascoltare

PocketBook Era nasce per accompagnare chi alterna eBook e audiolibri nel corso della giornata. A differenza di molti eReader tradizionali, integra infatti un altoparlante che permette di avviare immediatamente la riproduzione degli audiolibri, senza dover necessariamente collegare cuffie esterne. Quando serve maggiore privacy, entra in gioco il Bluetooth, compatibile con cuffie wireless e altri dispositivi audio.

Tra le funzioni più interessanti figura anche Text-to-Speech, che consente di trasformare i file di testo in una lettura vocale.

Il display E Ink Carta 1200 da 7 pollici offre una superficie più ampia rispetto ai classici modelli da sei pollici, migliorando la leggibilità senza compromettere la portabilità. Anche il design è stato studiato per risultare più ergonomico: i pulsanti laterali e il sensore G permettono infatti di utilizzare il dispositivo con naturalezza sia con la mano destra sia con la sinistra.

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PocketBook InkPad Color 3: lo schermo grande che valorizza ogni dettaglio

Un fumetto ricco di tavole, una rivista, un PDF con grafici, un volume illustrato o un manuale risultano più piacevoli da consultare su un display capace di mostrare ogni elemento con maggiore respiro. PocketBook InkPad Color 3 nasce proprio con questo obiettivo: offrire un’esperienza di lettura più ampia senza rinunciare ai vantaggi tipici di un eReader.

Il protagonista è il display E Ink Kaleido 3 da 7,8 pollici, capace di visualizzare fino a 4.096 colori e di migliorare la resa delle pagine a colori rispetto alla generazione precedente.

SMARTlight permette di regolare sia la luminosità sia la temperatura del colore, adattando il display alle diverse condizioni di luce, mentre la modalità Dark Mode offre un’ulteriore possibilità di personalizzazione nelle ore serali.

L’altoparlante integrato consente di ascoltare audiolibri anche senza cuffie, mentre il Bluetooth permette di collegare dispositivi wireless quando si preferisce un ascolto più riservato. La memoria interna da 32 GB offre spazio per una raccolta molto ampia di libri e contenuti digitali.

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BOOX Go 10.3 Gen2: quando leggere è solo una parte dell’esperienza

BOOX Go 10.3 Gen2 è un dispositivo pensato per chi considera la lettura parte di un’attività più ampia, fatta di appunti, annotazioni, studio e organizzazione delle idee. Per questo si rivolge a un pubblico diverso rispetto ai classici lettori digitali.

Il display ePaper monocromatico, privo di illuminazione frontale, punta a riprodurre una sensazione molto vicina alla carta, offrendo una superficie progettata per leggere e scrivere. Con lo stilo InkSense Plus è possibile annotare documenti, creare schizzi, sviluppare mappe concettuali, disegnare e trasformare la scrittura manuale in testo digitale, mantenendo tutto organizzato all’interno del dispositivo.

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Krono: un dispositivo pensato per rallentare il ritmo

L’obiettivo di Krono non è aggiungere stimoli, ma eliminarli, creando uno spazio dedicato alla lettura e alla concentrazione.

Il display E Ink Carta 1200 HD da 300 PPI restituisce un’esperienza visiva ispirata alla carta, mentre il design compatto permette di portarlo facilmente con sé durante un viaggio o una pausa lontano dalla scrivania.

Attraverso la registrazione vocale è possibile catturare rapidamente un’idea o un promemoria, per poi convertirlo automaticamente in testo grazie alla funzione Speech-to-Text.

Chi preferisce ascoltare podcast o audiolibri può sfruttare l’altoparlante integrato oppure collegare cuffie Bluetooth, mentre il sistema Android aperto permette di installare applicazioni dedicate alla lettura e all’organizzazione delle attività.

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iPad mini: l’alternativa per chi cerca un dispositivo capace di fare tutto

Non tutti sono disposti a portare in viaggio più dispositivi. C’è chi preferisce avere un unico compagno capace di leggere eBook, consultare documenti, prendere appunti, guardare un film, navigare online o rispondere alle e-mail. In questo caso, iPad mini può rappresentare la soluzione ideale.

Pur non essendo un eReader in senso stretto, il tablet compatto di Apple costituisce una valida alternativa per chi desidera un prodotto estremamente versatile. Il display Liquid Retina da 8,3 pollici offre un’ampia superficie per leggere eBook e PDF, mentre la compatibilità con Apple Pencil Pro lo trasforma rapidamente anche in uno strumento per annotare documenti, prendere appunti, disegnare, scrivere o evidenziare testi.

Il chip A17 Pro garantisce prestazioni elevate in qualsiasi contesto. A questo si aggiungono iPadOS e un catalogo di oltre un milione di app disponibili tramite App Store, elementi che ampliano sensibilmente le possibilità di utilizzo rispetto a un eReader tradizionale.

Chi desidera esclusivamente leggere continuerà probabilmente a preferire un display E Ink. Chi invece cerca un unico dispositivo da utilizzare durante tutta la giornata potrebbe trovare in iPad mini una soluzione più adatta alle proprie esigenze.