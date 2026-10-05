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In Louisiana è stato catturato un alligatore di 4,42 metri e circa 360 chili, tra i più grandi mai registrati.

L'animale è stato individuato nel Little Tensas Bayou durante una spedizione guidata da David Hanson con Brandon Crossley e altri cacciatori.

Le misurazioni attendono verifiche ufficiali, ma l'esemplare potrebbe entrare nella top five storica e offrire dati utili sull'ecosistema locale.

Un esemplare imponente di oltre 4 metri di lunghezza e dal peso stimato intorno ai 360 chilogrammi è stato catturato nelle acque della Louisiana. L’eccezionale ritrovamento documentato dai cacciatori potrebbe posizionare l‘alligatore ai vertici delle classifiche mondiali dei rettili da record.

Una cattura eccezionale nel Little Tensas Bayou

L’episodio si è verificato lungo il corso d’acqua del Little Tensas Bayou, un’area palustre della Louisiana nota per la presenza di grandi predatori.

La spedizione, guidata dall’esperto David Hanson insieme a un gruppo di quattro cacciatori, ha portato Brandon Crossley a confrontarsi con l’animale. Le dimensioni rilevate sul campo hanno subito fatto comprendere l’eccezionalità dell’evento.

L’alligatore raggiunge esattamente la misura di 4,42 metri di lunghezza, un dato spaventoso se confrontato con la stazza media della specie Alligator mississippiensis. Il peso, calcolato approssimativamente attorno ai 360 chili, evidenzia una massa corporea fuori dal comune per gli standard odierni della fauna locale.

Tecniche di tracciamento e misurazione

Oltre alla pura spettacolarità della notizia, l’evento accende i riflettori sui protocolli di misurazione scientifica e di tracciamento utilizzati per catalogare i grandi predatori d’acqua dolce.

La cattura di un alligatore gigante di queste proporzioni richiede procedure rigorose prima di poter essere ufficializzata dagli organismi preposti.

Attualmente la stima delle dimensioni e il resoconto della battuta sono stati diffusi dalla testata specializzata Outdoor Life. Tuttavia, per trasformare una misurazione sul campo in uno standard definitivo occorrono verifiche biometriche precise, volte a certificare sia la lunghezza reale sia le condizioni strutturali dello scheletro dell’animale.

Tra metriche storiche e certificazioni ufficiali

Secondo le prime proiezioni relative alle tabelle storiche del Safari Club International, l’esemplare della Louisiana avrebbe le carte in regola per posizionarsi al quarto posto assoluto tra gli alligatori più lunghi mai registrati dall’organizzazione.

Sebbene l’ipotesi di rientrare nella "top five" storica sia concreta, gli esperti mantengono un approccio prudente in attesa delle verifiche ufficiali.

Le classifiche legate ai grandi animali selvatici seguono criteri stringenti per evitare sovrastime. Il margine di incertezza risiede quasi sempre nella valutazione del peso effettivo, che spesso viene calcolato tramite formule matematiche proporzionali quando non è possibile utilizzare una bilancia industriale direttamente sul luogo del ritrovamento.

Monitoraggio della fauna e conservazione

Il ritrovamento di esemplari di tali dimensioni fornisce dati preziosi agli studiosi dell’ecosistema dei bayou americani.

La presenza di rettili che superano i quattro metri indica la disponibilità di risorse alimentari adeguate e un’aspettativa di vita sufficiente per raggiungere la piena maturità fisica.

Sebbene la caccia agli alligatori sia regolamentata in molti Stati americani tramite licenze stagionali strettamente controllate, eventi del genere offrono spunti fondamentali per comprendere la biologia di questi antichi predatori.

Tracciare l’esistenza di rettili così imponenti permette di valutare la salute complessiva delle popolazioni di alligatori e la pressione antropica sui loro habitat naturali.

L’esemplare catturato da Crossley resta un caso documentale di straordinario valore scientifico e divulgativo per l’intera regione.